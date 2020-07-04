【林丹退役】與李宗偉相知相鬥二十載　難忘羽壇經典「林李大戰」

繼去年馬來西亞傳奇球手李宗偉掛拍，36歲的中國羽毛球名將林丹今日亦宣布退出國家隊，彷彿是世界羽毛球壇一個時代的結束，世上以後再無「林李大戰」。

兩奪奧運男單金牌的「超級丹」林丹宣布在微博宣布退役。



說起林丹，不可不提他的老對手李宗偉，兩人透過羽毛球相知相識，在比賽場上相爭相鬥，為羽毛球壇帶來一個閃耀璀璨的時代。這兩年，李宗偉及林丹先後掛拍，彷彿代表這個黃金時代結束。

林丹退役聲明：「超級丹」結束20年國家隊生涯 兩奪奧運男單金牌

請相信歡笑淚水所有的約定，都是忘不掉的日記，我最偉大的對手林丹，三缺一很久了，為你驕傲。 李宗偉回應林丹退役

林丹退役後，李宗偉送出祝福：

2000年京都亞青賽時，少年李宗偉與林丹的合照。（鮑春來微博）

林丹及李宗偉於2004年首次在成人賽交手，至2018年共40次交鋒，林丹取得28勝12負的較佳成績。最令人印象深刻的是，他們在3屆奧運交手，林丹在2008年北京奧運及2012年倫敦奧運的男單決賽，都擊敗李宗偉封王；到2016年里約奧運，雖然「拿督」終於在世界最大的舞台上戰勝林丹闖決賽，但最後得亞軍。

李宗偉淡若如水，揮拍如臂使指，穩若泰山，瀟灑好看；林丹爆烈如火，擊球揮灑自如，猛虎出柙，霸氣十足。有段長時間，李宗偉及林丹代表住羽毛球壇的兩座高峰，每次對壘都是羽壇的巔峰對決，萬眾矚目，扣人心弦，成為一代羽毛球迷的難忘回憶。

2004年首度於成人賽交手

李宗偉及林丹天才橫溢，少年時已嶄露頭角，在青年賽事交手。2004年，兩人首次在成人賽事交鋒，21歲的李宗偉與20歲的林丹在湯姆斯盃亞洲區外圍賽遇上。李宗偉首局大勝15：3，但之後連輸兩局13：15及6：15，首場「林李大戰」由林丹勝出。

2006年香港公開賽決賽，林丹擊敗李宗偉。（Getty Images）

翌年，李宗偉在大馬公開賽完成復仇，以局數2：1擊敗林丹，他最後贏得賽事的冠軍；賽後林丹豪言「這是最後一次輸給李宗偉」。自此，李宗偉及林丹在競爭中激發彼此的進步，從勝負裏找到珍貴的友誼，為羽毛球壇開啟一段亦敵亦友的佳話。

李宗偉曾說：「我和林丹由青年賽交手，到現時各自亦育有子女，仍有機會碰頭，相當微妙。他是我人生的不可或缺的好友，因為我們同樣對訓練及表現亦精益求精，其他人亦時常將我們混為一談，我相當慶幸擁有一位如此特別的好朋友。」林丹亦說過：「老婆只會喊你回家吃飯，李宗偉卻會喊你回羽毛球館訓練。」

李宗偉及林丹在2006年五度交鋒，雖然李宗偉又在主場的大馬公開賽勝出，但在全英賽及香港公開賽等其餘4項賽事不敵林丹。在2007年，雙方對賽勝負如梅花間竹，李宗偉先在蘇迪曼盃取勝，林丹隨即在中國精英賽復仇，之後李宗偉再在日本超級賽挫林丹，而林丹則於香港超級賽贏出。兩人你來我往，鬥得激烈，可謂棋逢敵手。

2008年北京奧運，林丹在決賽擊敗李宗偉，首奪奧運金牌。（Getty Images）

2008年首奪奧運金牌

2008年的「林李大戰」令人難忘，先在湯姆斯盃4強，李宗偉直落贏21：12及21：14取勝，但在其後的北京奧運決賽，林丹以21：12及21：8狠挫李宗偉，首次贏得奧運金牌。林丹及李宗偉棋逢敵手，但有趣的是，在多次重要的比賽，林丹總是力壓李宗偉一籌。

2010年廣州亞運，男單決賽雖然李宗偉一度追局數1：1，但林丹在決勝局贏21：10，最終以2：1擊敗李宗偉，取得其首面亞運會個人金牌，而李宗偉再次成為頒獎台上林丹身旁的男人。

2008年中國公開賽，林丹封王，李宗偉得亞軍。（Getty Images）

2010年亞運決賽，李宗偉及林丹又再相遇。（Getty Images）

倫奧決賽再勝李宗偉封王

2012年又是奧運年，兩人先在全英賽決賽交手，林丹搶攻，先贏21：19，之後李宗偉退賽，林丹加冕全英賽「五冠王」。

幾個月後，兩人在倫敦奧運決賽遇上。李宗偉先贏一局21：15之下，雖然被追平局數，但在決勝局，他曾一度領先19：18，十分接近奧運金牌。然而，李宗偉再次跟冠軍擦身而過，林丹以21：19取得決勝局的勝利。連續兩屆奧運決賽，同樣的「林李大戰」，勝利都是屬於林丹。

林丹高舉2010年的亞運金牌。（Getty Images）

2012年倫敦奧運，林丹再次贏得金牌，而李宗偉又一次站在他身邊，獲得銀牌。（Getty Images）

2013李宗偉世界賽抽筋飲恨

在倫敦奧運後，事隔一年，在2013年8月，李宗偉與林丹在世界錦標賽決賽相逢。李宗偉再次先拔頭籌，先贏21：16，但歷史再次重演，他之後被追平，到決勝局落後17︰20時，李宗偉因抽筋退賽，成就林丹世界賽「五冠王」偉業。

賽後李宗偉的教練投訴賽會在中段關閉場館冷氣，令李宗偉體力不支。大馬羽總事後向羽聯投訴，羽聯回應是「不知是哪個單位把空調關掉的」。

2013年羽毛球世界賽，決賽現場同樣上演「林李大戰」，決勝局李宗偉因傷無奈退賽，也成就了林丹世界賽「五連冠」。（Getty Images）

2013年的世界賽，李宗偉遺憾因傷退賽。（Getty Images）

林丹在2013年贏得世界冠軍，賽後脫衣慶祝。（Getty Images）

2014年仁川亞運，林丹在4強又碰上李宗偉，首局拉鋸，林丹險勝22：20，之後李宗偉以21：12追平，但最終在決賽局，林丹以21：9輕鬆贏出，打入決賽，再贏得亞運金牌。林丹一而再在重要賽事中擊敗李宗偉。在林丹的球手生涯中，冠軍無數，但不知多少個是踏在李宗偉身上掄元？

里約奧運4強不敵李宗偉

2016年夏天，林丹第4次來到奧運的舞台，他已經32歲了。戰至4強，林丹又一次遇上33歲的李宗偉。林丹以21：15先取一局，第2局李宗偉開局採取猛攻下一度領先5：0，比賽中段更曾領先林丹13：2，最終林丹未能扭轉劣勢，李宗偉以21：11大比分勝出扳回一局。

2016年里約奧運4強，李宗偉擊敗林丹，兩人賽後相擁。（Getty Images）

到了決勝局，兩人在前16分鬥得難分難解，分差從未超過兩分。李宗偉突然發力，連得3分領先19：16，最終李宗偉咬緊牙關，頂住林丹的反撲，以22：20勝出，闖入決賽！這是李宗偉首次在奧運戰勝林丹，第3度入決賽。可惜，因為4強體力消耗太大，李宗偉在決賽以0：2不敵諶龍，無緣冠軍。

回首過去，4年前里約奧運4強一役，已是李宗偉職業生涯最後一次擊敗林丹。在奧運後，兩人3次交手，林丹全勝，其中最後一場「林李大戰」是去年3月16日的全英賽，林丹於8強以21：16及21：17勝出。之後的夏天，李宗偉確診患上鼻咽癌。

經過治療後，李宗偉本來希望在去年4月的大馬公開賽復出，而林丹亦有參賽。可惜，李宗偉因為身體的原因，未能承受太大壓力，不得不退賽，「林李大戰」無法上演。

據世界羽聯紀錄，林丹及李宗偉職業生涯40次交鋒，不少都是重要比賽的準決賽或決賽。（Getty Images）

近年成績平平的林丹，在去年的大馬賽突然重拾全盛期的狀態，過關斬將，連贏周天成及石宇奇，彷彿為李宗偉而戰。最終，林丹後來居上，在決賽以2：1擊敗諶龍贏得冠軍。最令人感動的是，在頒獎台前等待林丹的，正是李宗偉。李宗偉為他加冕，兩人深情相擁，一切盡在不言之中。林丹與諶龍還邀請李宗偉站上頒獎台的中間合照。

林丹及李宗偉二人由青年賽事戰至成年賽，亦時常交手，二人成為場外的好友。（視覺中國）

儘管李宗偉一直渴望參加東京奧運，渴望再跟林丹過招，然而，他不得不接受現實，與家人、教練及總會商量後，在去年6月宣布退役。一年之後，36歲的林丹亦宣布退出國家隊，不會參加東京奧運。

林丹28次勝出「林李大戰」

「走過四個奧運征程，一直沒有想過離開，也不願去想。我把一切都獻給了這項熱愛的運動。『堅持』，每個煎熬的時刻我對自己說，讓自己的體育生涯可以拉得更長一些。比起年少單純地追求名次，這些年我更想挑戰一個『老』運動員的身體極限，實踐永不放棄的體育精神。」林丹今日在微博發聲明。

去年大馬賽，李宗偉（中）病癒後任頒獎嘉賓，與林丹及諶龍合照。（Getty Images）

林丹續表示：「37歲（今年10月才37歲）的我，體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰了。有感恩、有不舍、有不甘也有無奈。」

李宗偉在微博上表示：「請相信歡笑淚水所有的約定，都是忘不掉的日記，我最偉大的對手林丹，三缺一很久了，為你驕傲。」

陪伴球迷14年的「林李大戰」，以40場的紀錄告終。林丹贏了28場，李宗偉則勝出12場，兩人在比賽中贏得友誼，也為球迷留下青春的記憶，為羽毛球壇留下永恆的傳奇。