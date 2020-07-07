【西甲】皇蘇前鋒妙射具伊巴影子　重溫「戰神」經典後腳笠死韋利

瑞典神鋒伊巴謙莫域在場上霸氣十足，經常交出高難度的入球，當中後腳入球更是他的絕活。 效力皇家蘇斯達的瑞典年青箭頭伊沙克（Alexander Isak），今仗以師兄伊巴的絕技建功，但球隊卻未能全取3分而回。

力爭來季出戰歐洲賽的皇家蘇斯達，勁敵基達菲早前悶和奧沙辛拿，皇蘇在今輪前僅差3分，若果擊敗中游的利雲特，有望與基達菲同分。

皇蘇在上半場先拔頭籌，瑞典前鋒阿歷山大伊沙克接應奧耶沙巴爾傳中，搶點後使出「虎尾腳」建功，甚有他同鄉伊巴的影子，助皇蘇在12分鐘打開紀錄。不過，皇蘇僅領先4分鐘，利雲特以一記簡單反擊扳平，隊長荷西摩拉利斯接應隊友長傳後，力壓對手守衛追成平手，兩軍及後再無改寫紀錄，結果以1：1握手言和。

皇家蘇斯達錯過收窄分差的大好機會，以51分續列第7位，落後基達菲兩分；利雲特則以43分列第12位。

伊沙克以後腳建功，為皇蘇先開紀錄。（Getty Images）

伊沙克後腳建功逐格睇（按圖放大）：

伊沙克後腳建功片段（0:05起）：

重演伊巴絕技後腳建功的伊沙克，早在出道初期已獲外界稱為「伊巴接班人」，現年20歲的伊沙克早年效力多蒙特，但他在「蜜蜂兵團」未受重用，所以在去年夏天決定出走，改投皇家蘇斯達並簽下一紙5年合約。伊沙克在今季全勤，未有缺陣任何一仗，並為皇蘇攻入9個入球。

今季加盟皇家蘇斯達的伊沙克，早已獲譽為「伊巴接班人」。（Getty Images）

虎尾腳成伊巴「招牌菜」 當年笠死韋利夠經典

伊巴謙莫域在多年的職業生涯中，多次以「虎尾腳」建功，在2004年歐洲國家盃以後腳「笠死」韋利，及後與丹麥攜手淘汰意大利出局，相信不少球迷至今仍然記憶猶新。伊巴早年在效力美職聯時，亦有驚世的後腳入球，伊巴在2018年對多倫多FC的一仗中，以邊走邊射的方式，凌空虎尾腳建功。

2004年經典金球：

伊巴謙莫域霸氣十足，時常以高難度的後腳建功。（資料圖片／Getty Images）

重溫伊巴當年在美職聯的驚世後腳入球：