【英超】VAR「肆虐」3場12碼全判錯　周日大戰熱刺再遇冤家球證

英超首季採用VAR協助執法，爭議聲從開季到復賽，不絕於耳，凌晨又有「驚人」表現。 英超賽會承認，凌晨3場英超涉及VAR判斷12碼的裁決，全部出錯。熱刺的哈利卡尼被推而未獲判12碼，另外兩場則各有一球12碼不應判罰。三支VAR受害球隊的主帥均斥責球證判決，而論「鬧人」，當然要聽熱刺領隊摩連奴的話。

球季暫停超過3個月，不少球員尚未回復狀態，球證亦然。昨晚3場賽事由不同球證負責VAR，結果齊齊「睇錯」。般尼茅夫主場對熱刺於上半場4分鐘發生，哈利卡尼衝前迎頂角球，回防的祖舒亞京治（Joshua KING）從後「雙龍出海」推跌卡尼。球證泰亞尼（Paul Tierney）沒有表示，負責VAR的球證奧利華未示意啟動VAR協助。英超賽會及後承認，應判處極刑。

哈利卡尼被祖舒亞京治「雙龍出海」推跌，VAR沒有審視球證裁決，令熱刺未能得益。（路透社）

英超周四晚深夜賽果：

哈利卡尼在前仗對錫菲聯扳平後，因VAR裁定盧卡斯莫拉倒地之際犯手球，而判入球無效。當時摩連奴對該仗執法球證奧利華的表現，敢怒不敢言，欲言又止，說自己不會冒停賽風險，發表意見。今回冤家路窄，摩連奴直言「權威人士不喜歡被批評」，「跟錫菲聯同一位球證。全世界任何人都認為熱刺應獲12碼，我指任何一個人。錫菲聯那一仗，我可以歸咎自己和球員，今次不能」。而冤家路仍未走完，事關本周日晚北倫敦打吡對阿仙奴，暫定執法球證，又是奧利華。

熱刺球迷狙擊摩連奴之餘，可能也要狙擊奧利華。（Getty Images）

曼聯作客輕勝阿士東維拉，上半場27分鐘費南迪斯與安斯干沙（Ezri KONSA）碰撞後跌低，球證摩斯判12碼，VAR檢視後支持判罰。但慢鏡顯示，費南迪斯「施丹轉身」後右腳踏中干沙右小腿，干沙跌低後才「跪」倒費南迪斯左腳，費南迪斯跌下後即向球證方向呼叫。

維拉官方帳號上載的這相片，說明一切。波基斯費南迪斯「施丹轉身」踏著干沙的腳，球證吹罰12碼。費南迪斯實有博12碼之嫌。（阿士東維拉 Twitter）

曼聯主帥蘇斯克查維護麾下，支持判決。維拉主帥甸史密夫形容結果「可恥」，「摩斯誤判尚可理解，但我不明白VAR在看什麼。有專用鏡頭審視，卻不打算做什麼」。而賽會及後承認判錯，干沙才是被侵犯者，VAR應該推翻裁決。擔任客席評述、曾效力維拉和曼聯的杜布連（Dion Dublin）亦肯定不是12碼，更指這一球改變局面，「對維拉可能是以百萬計損失」。

自己「撞埋去」都有12碼，安祖高美斯相當無辜。（Getty Images）

至於愛華頓打和修咸頓1：1一仗，修咸頓中場禾特普斯（James WARD-PROWSE）控球後「自行」撞向安祖高美斯（ANDRE Filipe GOMES）後跌低，球證直指12碼，但禾特普斯射中楣。愛華頓主帥安察洛堤賽後揶揄球證表現：「同我隊波差唔多，麻麻哋」。賽會及後承認此兩球均屬誤判。

安察洛堤對球證的表現，相當無奈。（Getty Images）

VAR協助執法，英超實行首季卻出現不少誤判。外界倡議英超效法德甲、意甲及西甲等，引入場邊電視供球證親自觀看「巡邏影片」，但英超球證會方面認為此舉拖慢比賽。凌晨擔任客席評述的前澳洲國腳卡希爾則提議考慮安排退役球員，協助VAR球證：「是否插水博12碼，做過球員會感受到，可向球證提供意見，幫助理解每個動作。」

英超第35輪直播賽程（按圖放大）：