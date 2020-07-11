【F1】華迪爾慘吃閉門羹　回歸無望兩車隊齊聲說不

連番押後下，今年一級方程式（F1）終於在上周順利在奧地利開車，在今季後離開法拉利的華迪爾，來季前途未明，舊東家紅牛及Racing Point先後表明「四屆」來季沒有加盟的可能性，再吃閉門羹的華迪爾，來季能否留在F1也成問題。

幾經延期後，F1終在奧地利紅牛環賽車場（Red Bull Ring）開展新賽季，最後一季效力法拉利的華迪爾，首站賽事可謂禍不單行，除了戰車不似如期，只能在第11位起步，及後與取代他的辛斯發生碰撞，一度跌落第15位，力戰下以第10完成賽事，取得「大汗水」的1分。

除了場上表現外，華迪爾來季動向繼續是外界焦點。盛傳華迪爾下個目的地是雷諾，但殺出一個程咬金，「車王」艾朗素（Fernando Alonso）在周中宣布回歸F1，來季加盟雷諾與奧干搭檔，使華迪爾的選擇又少一個。

艾朗素明年回歸 第3度效力雷諾 華迪爾何去何從？

華迪爾在近期受離隊消息影響，當然是傳媒的追訪對象。（資料圖片／Getty Images）

回顧華迪爾在法拉利年代成績：

紅牛與Racing Point齊聲說不 華迪爾無處可留？

在本周末上演「背靠背」的奧地利站前，不少車隊亦回應華迪爾的加盟傳聞，其中舊東家紅牛車隊及Racing Point齊齊向華迪爾說不。

暫時待業的華迪爾，若紅牛向他拋出橄欖枝，相信他將毫不猶疑答應加盟，但紅牛車隊話事人漢拿（Christian Horner）斬釘截鐵地打破「四屆」的好夢，「雖然華迪爾在我們車隊有一段光輝的日子，但我們希望續留韋斯達賓及艾邦，他們兩人年青並有潛力，是車隊的未來，所以幾可肯定不會重返紅牛效力。」

華迪爾與漢拿當年在紅牛合作無間，但漢拿稱暫時無機會與華迪爾再續前緣。（資料圖片／Getty Images）

今季戰力大大提升的Racing Point，同樣請華迪爾「食檸檬」，稱佩雷斯與「太子爺」史杜爾的車手組合將維持一段時間，沒有空位讓華迪爾空降。Racing Point下季將以Aston Martin出賽，車隊老闆正是史杜爾的父親Lawrence，所以兒子在車隊地位當然不容挑戰，而佩雷斯與車隊合約直至2022年屆滿。

「太子爺」史杜爾在Racing Point的地位穩如泰山。（資料圖片／Getty Images）

外界揣測投平治組「十屆」組合 咸美頓：華迪爾離開是個損失

華迪爾早前提及過自己的揀隊條件，他希望加盟一支有一定戰力的車隊，而他的選擇已經不多，剩下班霸平治未公布來季的車手組合，能否撮合咸美頓與華迪爾組成「十屆」組合呢？

「黑帝」咸美頓早前奧地利站的記者會表示，倘若華迪爾來季得不到位置，將會是F1的損失，「華迪爾是個冠軍級車手，如果華迪爾在來季離開F1將會是十分可惜，我認為他仍然具有實力。當艾朗素及華迪爾等頂級車手留在F1，對整個賽事也有好處。」

咸美頓指若果華迪爾就此離開F1將會是十分可惜。（資料圖片／Getty Images）

F1首8個分站賽程（按圖放大）：