【賽車】車神之子罕見意外錯過頒獎台　小舒密加：十年一遇

「車神」米高舒密加之子米克（Mick Schumacher）在奧地利紅牛環出戰F2施蒂利安站，原本在有利位置的他，有望第二度登上頒獎台，竟然因為一個罕見事故而被迫退賽。

米克舒密加早前加入法拉利青訓車手計劃，及後在去年加入F2車隊Prema Racing，去年於匈牙利取得首個F2分站冠軍。

隨F1賽季在奧地利開幕，支援賽事F2同樣開賽，在奧地利紅牛環（Red Bull Ring）上演施蒂利安站賽事。小舒密加在周日（12日）的衝刺賽（Sprint Race）佔據有利位置，一直排在第3位，有望生涯中第二度登上頒獎台。

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小舒密加在去年F2匈牙利站取得分站冠軍。（資料圖片／Getty Images）

小舒密加希望在今季「開齋」，戰至第14圈時卻出現一個罕見意外：米克戰車上的滅火筒意外洩漏，嚴重影響小舒密加駕駛，更令他無法完成賽事，斷送他今季首次頒獎台的機會。

米克舒密加戰車的滅火筒突然洩漏，使他最終未能完賽。（Twitter截圖）

小舒密加慘遭滅火筒「暗算」連環圖：

米克舒密加賽後在社交網站解釋意外原因，是因為一塊軚膠引發事件，「統計上，這個意外是十年一遇，一塊軚膠啟動戰車的緊急掣，意外打開滅火筒，這是一件十分不幸的事。」

小舒密加遇上罕見意外，網民亦打趣地向他「贈慶」，以上年他登上頒獎台開香檳的照片，改圖將香檳換上滅火筒，他更在社交網站轉發。

有網民改圖取笑米克舒密加。（Twitter截圖）

米克舒密加滅火筒意外洩漏片段：

Mick Schumacher loses a podium, because his fire extinguisher goes off. Unbelievable. pic.twitter.com/KlgERNKaR7 — Vincent Bruins (@VincentJBruins) July 12, 2020

F1及後6個分站賽程（按圖放大）：