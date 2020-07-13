【足總】立法會要求民政局加強監察　邵家臻：有VAR肯定畀紅牌

立法會民政事務委員會周一（13日）討論香港足球總會策略計劃，議員繼續就足總各方面的問題提出質疑及意見。最終民政事務委員會通過動議，要求民政局設賞罰機制，以及改革足總董事局等。

立法會民政事務委員會今日召開會議，討論足總新一份五年策略計劃。足總雖被審計報告揭露管理不善，近月又接連鬧出風波，然而仍有望繼續獲民政局批出新一輪資助。

政府削逾500萬資助 青訓職位遭取消 需過三關免停撥款

民政局局長徐英偉認為足總未達標的項目問題不大。（袁志浩攝）

2025計劃部份計劃內容：

邵家臻轟足總「負碌」過關 徐英偉：問題不大

議員邵家臻率先開火，炮轟足總在帳委員回應時「牛頭唔搭馬咀」，卻「做得愈差，愈多獎勵」，形容足總過關是「負負碌碌」，「如果我有VAR，可能已經趕足總出場，仲邊可能有撥款？」

他要求民政局在監管上「加辣」，惟民政局局長徐英偉指根據上一份五年策略計劃中的33項指標，可見足總在青訓、五人足球等方面的發展成效顯著，「（10項）未達標的（項目）問題不大，不少如加強教練、網絡宣傳及（港超）入場人數等等，局方會好好監察，考慮是否減少足總預留撥款及資助年期。」

立法會議員邵家臻形容足總獲撥款是「負負碌碌」。（袁志浩攝）

陳淑莊批網站簡陋 足總承認欠專人管理

足總原計劃增加足總網站的平均每日點擊次數至60萬，惟最終只得近38萬，屬其中一項未達標的指標。議員陳淑莊坦言曾瀏覽該網站搜集資料，卻發現網站設計簡陋，「中英文又唔對，搵資料又難，足總是否可加入互動元素，提高點擊率？其實這不算是高難度的改革。」足總總幹事袁文川承認，網站擁有逾10年歷史，並欠專人處理；徐英偉則指足總網站點擊率已有上升趨勢，社交網站的讚好數目亦由9,000增至15,000，「可能數量多了，大家的期望也多了。」

民政事務委員會最後通過3項動議，均獲在席議員全數贊成。（袁志浩攝）

足總上一份五年計劃部份績效未能達標：（按圖放大）

+ 2

足總倡加強青訓 議員憂場地問題

另外，曾擔任元朗足球會榮譽贊助人的議員陸頌雄，則提出足總應加強青訓，他提及足總在「展望2025計劃」中舉辦超級青年聯賽的建議，認為比賽應容許非港超球隊參與，並為球會及教練提供資助。體育專員楊德強強調，超級青年聯賽下季僅屬「試行」性質，首年只接受港超球會參與，但其後會擴充至合資格球會；他又稱政府會撥款支持合資格球會成立青訓學院，卻沒具體透露相關條件及規定。

足總主席貝鈞奇補充，足總希望協助球會推動青訓，「過往愉園及南華都是利用自己的資源，培訓青年軍打上高層次的比賽。雖然目前沒有太多場地供應，足總會跟康文署及球會商討，分配場地。」立法會議員陳沛然指出即使傑志擁有自家訓練中心，仍需面對「收地」問題，質疑當局如何協助球會覓地。楊德強透露坊間有球會曾嘗試另建訓練中心，「如果有合適的地點，球會可向民政局提出協助，咨詢地區意見。雖然搵地艱難，但政策上我們是支持的。」

足總主席貝鈞奇指會支援球會推動青訓，並將聯同政府商討場地問題。（袁志浩攝）

貝鈞奇：積極改進

民政事務委員會最後通過3項動議，包括要求局方在審批新撥款時，在協議上增加賞罰機制；要求足總及民政局接納民間建議，在董事會中加入球員、教練及球迷等持分者；要求民政局進一步增加青訓、草根及女子足球資助。貝鈞奇最後表示，足總會着重改革職位架構，加強部門之間的溝通，積極跟進各方意見，並作詳細檢討。