【足總】政府削逾500萬資助　青訓職位遭取消　需過三關免停撥款

足總以「展望2025策略計劃」向民政事務局爭取新一輪資助，惟在早前審計報告揭發各種內部問題後，當局最終決定削減撥款，足總哪一個部份最受影響？

足總新一份五年策略計劃出爐，計劃主要涵蓋足各項足球技術發展的工作，撥款已獲民政事務局開綠燈，只待正式審批即可通過。

可是在新一輪資助中，局方暫只向足總在2020/21至2022/23球季提供限時撥款，每季僅預留1,967萬元撥款，金額較上一份五年策略計劃的每年最多2,500萬元撥款大減533萬，跌幅逾兩成。

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2025計劃部份計劃內容：

2025計劃七大策略目標。（01美術製圖）

民政局主要資助足總職位 新增運動科學主任

然而計劃並非全由民政局資助，當中社區足球推廣工作——草根和青少年足球、女子足球、五人足球、教練及裁判員培訓等，均經香港賽馬會撥款支援。康文署則負責資助足球發展計劃（梯隊訓練、出外比賽及學校體育計劃）、場地租金及足總辦公室和部份員工薪酬等日常開支。

民政局撥款主要資助足總職位及個別足球發展項目，當局在向立法會提交的文件中揭露，足總在2025計劃下申請新增運動科學主任一職，並要求取消資助青年隊主教練 （Academy Head Coach）。該職位原由西班牙籍的安頓（Carlos Anton）出任，惟他去年因被投訴而遭停職，之後亦離隊。

局方最後決定在首三年向足總26個資助職位預留撥款1,560萬元，相比於2019/20年度的1,845萬元（26個資助職位）減少近300萬。

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減足總高層薪酬資助 行政總裁首當其衝

據了解，在審計報告早前揭示足總管理不善下，當局決定削減對足總高層管理人員的薪酬資助，當中尤以行政總裁減幅最高，預計約10至30%。

民政局雖同時建議足總調整高層的薪酬水平，然而其薪酬仍有機會由其他津貼補貼，或以足總儲備支付，變相維持在現有水平，但一切仍視乎最終合約條款。

足總前行政總裁溫達倫年薪高於250萬，該職位在新一輪資助下料將減薪。（資料圖片/袁志浩攝）

在每季撥款以外，民政局原則性支持2025計劃中，以青訓工作和持續提升足球專業人員的能力為主的項目，將撥款共1,275萬元。可是足總須就該等項目向民政局提交詳情，包括理據、推行計劃、表現目標和指標等，才可獲撥款；而最終撥款金額，亦須待局方審視後才能確定。

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足總早前就審計報告揭示的管理問題到立法會出席公開聆訊。（資料圖片／高仲明攝）

過三關免停撥款 9月中前提交行動報告

足總理論上可順利獲得撥款，但仍需「過三關」，否則或會被停止資助。當中包括足總需要在今年9月15日前，就審計報告揭發的問題向民政局提交改善計劃；會方又須每半年向民政局提交報告，就撥款協議的表現目標及指標匯報進度；並在2022年底就2025計劃進行中期檢討。

民政局建議，足總應保留部分於上一份五年策略計劃的表現目標及指標，根據足總於2020年3月提交的半年報告，在上一份五年策略計劃的33項表現指標和目標之中，足總最終僅於23項達標。

足總上一份五年計劃部份績效未能達標：（按圖放大）