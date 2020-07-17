【賽馬】金鎗六十膺最受歡迎馬匹　超強後勁成就華製三冠王

香港馬季在新冠肺炎疫情下，成為世界少數沒有停賽的地區。連串防疫措施加上調整場次等，總算完結。 疫情下的賽季，本地薑發威，華人練馬師姚本輝首奪冠軍。另一華人練馬師呂健威，訓練出生涯其中一匹佳駟「金鎗六十」，為他首次贏得打吡。練馬主、騎師及馬主清一色為華人，「華製三冠王」深得民心，成為本季票選最受歡迎馬匹。 以下三點，認識馬壇「人氣王」。

1. 全華班製造三冠王

香港賽馬雲集世界各地的騎師與練馬師，競爭激烈。多年來各項大賽，絕大部分由外籍騎師壟斷。各地都有為三、四歲馬而設的經典系列賽，包括「一生一戰」的打吡大賽。

本季打吡閉門舉行，何澤堯策騎「金鎗六十」力追悉尼冠軍騎師薛恩主轡的「幸福掌聲」。（香港賽馬會）

羅富全去季訓練「添滿意」贏得打吡，相隔17年再次由華人練馬師捧走打吡（土生土長練馬師相隔11年，為2008年告東尼訓練「喜蓮福星」）。「金鎗六十」由練馬師呂健威一手包辦，2歲時從紐西蘭購入與訓練，安排「本地薑」何澤堯主轡。去季出道3連勝後首次落敗，沒有因此換人。

信可成真，何澤堯繼續主轡「金鎗六十」，本季9月復出，戰至今年3月，7戰全勝，包攬經典一哩、經典盃及打吡，成為第2匹4歲三冠王。華人騎練配搭捧走打吡，上回已是1986年簡炳墀訓練，鄭仲謀策騎的「你知幾時」。連同「金鎗六十」華人馬主陳家樑，「全華班」打吡盟主，首次誕生。

呂健威親自購入「金鎗六十」，訓練牠在香港展開競賽生涯。從練24年，嘗到奪得打吡滋味。（香港賽馬會）

2. 爆發力強而準

21.83秒，是「金鎗六十」在2000米打吡大賽最後400米的締速，是繼「威爾頓」在2014年國際二際賽馬會盃跑第5（21.82秒）以來，近5年半內同程最快末段。

「金鎗六十」在香港打吡克服不利形勢，發揮強勁衝刺而掄元。（香港賽馬會）

「金鎗六十」至今10戰9勝，勝出途程從1200米至2000米，總是展現強勁爆發力。時間快慢受賽事時場地、風速、風向、跑道形勢等影響，但「金鎗六十」除了去季末改為跟隨放頭馬一役落敗，其他賽事留前鬥後，一再以22秒左右的末段，及時趕到。打吡一役形勢極為惡劣，賽事早段步速偏慢，不利後追，繼而被「幸福掌聲」在轉彎前早着先機，發力搶前領先。「金鎗六十」沿途守在後方，整個直路彎為免受困而三叠轉彎，九叠出彎，蝕盡腳程而依舊交出強勁衝刺，在終點前擒下「幸福掌聲」。當天各場賽事沒有馬匹克服如此走位劣勢而勝出，足證「金鎗六十」實力。

30歲的何澤堯，踏入策騎生涯高峰。（香港賽馬會）

3. 最受歡迎人馬組合

「金鎗六十」戰績穩定，成為「佳龍駒」後第2匹4歲三冠王，亦佐證「本港出品」騎師何澤堯達到生涯高峰。在競爭激烈的香港賽馬，何澤堯連續第二季成為華人冠軍，而且頭馬數字已經超越上季。

這位冠軍見習騎師曾經因墮馬養傷七個月，鞍上生涯來到近兩季踏入黃金期，今季成績更進一步，「川河尊駒」擊敗馬王「美麗傳承」摘下冠軍一哩賽，從騎第11季終於勝出國際一級賽。今季傑作必數是出賽至今一手包辦的「金鎗六十」。馬匹硬仗連場，何澤堯熟知馬匹特質，處變不驚，適時發力。

硬拼連場加冕三冠王，「金鎗六十」完成打吡後休息。本季馬王落在「時時精綵」之上，「金鎗六十」膺最受歡迎馬匹選舉，以六成半得票當選。何澤堯則以四成七得票，當選最受歡迎騎師。