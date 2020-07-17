【西甲】加里夫巴利路人式慶祝惹熱議　與施丹hea住擁抱表現生硬

皇家馬德里贏得西甲聯賽冠軍，職球員賽後盡情慶祝，但有道身影，彷彿與其他人格格不入，差點以為他是個加盟幾個月的新兵。其實，那人效力了7年的老將加里夫巴利。

皇馬捧盃後，一班職球員在球場上慶祝，教練施丹及隊長沙治奧拉莫斯自然是大家的中心。在中心的外圍，有張熟悉的臉孔，就是近期長坐後備的巴利。巴利雖然與隊友穿上印有34號的慶祝上衣，代表皇馬第34次西甲封王，但在行為表現上，他好像不屬於這支球隊。

加里夫巴利連續6場比賽坐冷板，沒有上陣。（Getty Images）

巴利站在後排的角落。（Getty Images）

有張照片在網上廣傳，見到幾乎所有皇馬球員圍在一起，拋起施丹慶祝。盛傳與施丹不和的巴利，就站一旁，繞住雙手，露出不太自然的笑容。

皇馬球員拋起施丹慶祝片段，看看巴利：

另有段慶祝片段，拉莫斯將獎盃放在中間，所有球員大合照，巴利就站在後排最右的角落。當前排的莫迪歷、夏薩特等振臂高呼時，巴利勉強地舉了兩下手，臉容有點不自然，彷彿沒有贏冠軍的興奮。

巴利路人式慶祝片段：

You’d be forgiven for thinking Gareth Bale had just signed and hadn’t got to know anyone at Real Madrid yet.



He’s been there SEVEN years. pic.twitter.com/xgqMU60N03 — Spencer FC (@SpencerOwen) July 16, 2020

有網民表示：「如果你覺得加里夫巴利只是一名新兵，不認識任何皇馬球員的話，相信大家都會原諒你，但他已經在這裏7年了。」另有網民稱：「加里夫巴利好像對皇馬贏冠軍不太興奮。」

還有段片段，見到施丹笑得燦爛，逐個跟皇馬球員擁抱，但去到巴利時，施丹明顯收起笑容，而且兩人擁抱得很「hea」，甚至稱不上擁抱，只是撞一撞肩膀。

施丹與巴利hea攬：

昨日皇馬贏冠軍，同日其實也是巴利的31歲生日。不過，巴利失去施丹的歡心，過去6場比賽都沒有上陣，上次披甲已是6月中對馬略卡的聯賽。過去幾場坐後備，巴利常常整蠱作怪，將口罩當眼罩扮睡覺，或者拿白色膠布卷和自己的手扮望遠鏡。

加里夫巴利後備席養生 開心大報復背後 與施丹緣何結怨

【巴利之前在後備席上玩得出神入化】

+ 7 + 6 + 5

在今場對維拉利爾前，有記者問過施丹怎樣看巴利的行為，施丹說：「我的天，這是一條什麼問題呀，老友！我們只想明天（昨日）的比賽，加里夫也是。他是我們的一分子。你們總想在我們之間製造問題，但你不會成功的。」

施丹續說：「你們天天都問同樣的東西，你可以的，你有權去問，但我們所有人都團結一致。我們的目標一致，加里夫、哈美斯洛迪古斯跟所有人一樣。我們有相同的目標。」

巴利想與隊友慶祝：