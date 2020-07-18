【東京奧運】奧組委公布來年賽程　8項目港將出戰衝擊獎牌

因新冠肺炎疫情影響下，原定今夏舉行的東京奧運延至明年7月23日揭幕。東京奧組委周五（17日）公布明年奧運的賽程，香港運動員將於開幕禮翌日出戰，由「重劍一姐」江旻憓打頭陣。

原定今夏舉行的東京奧運，受新冠肺炎疫情肆虐下，歷史性押後一年上演。東京奧組委公布明年奧運的賽程及場地安排，與原定今年的安排大致相同，所有賽事將在相同場館舉行。

東京奧運將於明年7月23日進行開幕儀式，而壘球及足球率先在開幕禮前的兩日掀起序幕，女子射擊10米氣步槍將於24日決出東奧首面金牌。

東京奧運歷史性押後一年，如今公布明年的賽程及場地安排。（資料圖片／Getty Images）

港隊已穩奪的東京奧運入場券：

+ 26 + 25 + 24

香港運動員暫時在8個不同項目已奪得30張東京奧運入場券，在7月24日起將有港將登場，由女子重劍江旻憓率先上陣，衝擊女子重劍個人賽獎牌。歷史性取得入場券的香港男子花劍隊，將在8月1日登場，力爭今屆最後一面劍擊獎牌。

「重劍一姐」江旻憓將在開幕禮翌日登場。（資料圖片）

另一重點項目游泳，同樣在7月24日至8月1日舉行，女子4x100米自由泳將在24日率先亮相，力爭打入決賽，而女子4x200米自由泳初賽將在27日上演。個人項目方面，何詩蓓先在7月26日出戰女子200米自由泳，及後在28日轉戰100米自由泳。第4度征戰奧運的歐鎧淳，將於25日登場，出戰100米背泳。

出戰100米及200米自由泳的何詩蓓，將分別在7月26日及28日出戰個人賽。（資料圖片）

由「牛下女車神」李慧詩領軍的場地單車隊，在8月2日起一連7日挑戰獎牌，出戰爭先賽及競輪賽的李慧詩，將連戰5日，在4及5日先戰競輪賽，及後於6至8日戰爭先賽，力爭個人第2面奧運獎牌。

港隊另一獎牌希望，空手道女將劉慕裳將於8月5日登場，於女子個人形項目爭奪獎牌。另外，全奪7張入場券的乒乓球隊，將在7月24日至8月6日間出戰。

李慧詩領銜的場地單車隊，將在8月2日起挑戰獎牌。（資料圖片）