【足球轉會】韓國孖寶無緣熱刺聯手　摩連奴直言今夏添兵有難度

效力中超北京國安的韓國守將金玟哉，早前曾傳出獲國家隊隊友孫興慜充當「幕後推手」，向熱刺主帥摩連奴引薦。不過，兩名韓國人暫時無緣在倫敦並肩作戰，因為北京國安已拒絕他的離隊要求。

熱刺中路守將維頓漢及艾達韋列特年事已高，速度緩慢已成熱刺防線的缺口，而24歲的達雲臣山齊士未能予人十足信心，摩連奴有必要為防線添兵。英國傳媒早前盛傳在孫興慜的引薦下，熱刺有意羅致效力北京國安的金玟哉，有傳愛華頓及阿仙奴等球會亦對他有意思。

孫興慜為國家隊隊友搭路去熱刺 摩連奴勢截阿仙奴糊

現效北京國安的金玟哉，成為多間英超球會的轉會目標。（資料圖片／Getty Images）

熱刺現有中堅人選（按圖放大）：

然而被稱為「韓國馬古尼」的金玟哉，轉投英超與「孫仔」聯手或在短期內難以成事，皆因北京國安方面拒絕放人。根據《天空體育》消息透露，北京國安已通知金玟哉，他們將不會出售他，後者當然對球會的決定大感失望，但據悉國安方面認為他可以為球隊帶來一筆可觀的收入，所以不願在此時放售。該名韓國中堅據報已返回中國並正接受14日的隔離，準備在中超重開後為北京國安披甲。

金玟哉雖然受多支英超球會垂青，但在北京國安拒絕放人下，轉戰英超或要等一等。（資料圖片／Getty Images）

失落歐聯席位添增兵難度 摩連奴：我們要實際一點

熱刺如今遑論出戰歐聯，連歐霸的資格仍然是未知之數，摩連奴深明失落歐聯席位將增添買人難度，坦言不能在轉會市場大灑金錢，「當我在接手熱刺前，球隊與歐聯資格距離10至15分，所以我了解球隊在未來轉會市場面對的難題。幸好，熱刺不是一支胡亂在轉會市場花錢的球隊，不需要盲目追從大名球星，我們需要一些適合球隊風格的球員，實際地尋找一些可行的買人方案。」

熱刺失落歐聯資格，在今夏增兵將面對不少困難，使摩連奴甚感頭痛。（資料圖片／Getty Images）

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