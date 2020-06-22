【足球轉會】孫興慜為國家隊隊友搭路去熱刺　摩連奴勢截阿仙奴糊

熱刺一對中路守將維頓漢與艾達韋列特已年過30，主帥摩連奴急需增兵，為中路添加活力。 英國小報《星期日鏡報》透露，韓國球星孫興慜充當「媒人」，向摩連奴引薦被稱為「韓國馬古尼」的國家隊隊友。

熱刺在英超復賽首仗鬥曼聯，主帥摩連奴派出達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）與艾歷迪亞扼守中路，而維度漢與艾達韋列特卻先列後備。兩名比利時籍中堅已年過30，速度緩慢成為熱刺防線的缺口，所以熱刺急需為中路添兵。

熱刺現有的中堅人選：

熱刺早前一度傳出引入堤亞高施華（Thiago Silva），但該名今年將36歲的巴西中堅，即使加盟熱刺亦未能改善防線活力問題。

英國小報《星期日鏡報》透露有意引入現年23歲的韓國中堅金玟哉，而熱刺陣中的韓國球星孫興慜成為「幕後推手」，向「摩佬」強烈推薦該名國家隊隊友，希望促成這宗交易。

孫興慜充當「媒人」，據報向摩連奴力薦國家隊隊友。（資料圖片／Getty Images）

被稱為「韓國馬古尼」的金玟哉，現時效力中超的北京國安，早前傳出阿仙奴與屈福特亦有意羅致該名韓國國腳，據報北京國安標價1350萬英鎊，轉會費不高，加上同鄉孫興慜效力下，金玟哉有望來季與孫興慜在熱刺聯手。

金玟哉由去年從全北汽車改投北京國安，但他早前在韓國電視節目中批評隊友，引起不少麻煩。事緣金玟哉在節目中表示隊友在防守意識差，使他踢得十分疲累，此話一出當然引起中國球迷的不滿，事後他立即以口頭及書面道歉「補鑊」，但國安仍表示會嚴厲處罰金玟哉。

韓國外援金玟哉抱怨中國隊友能力差 勢被國安重罰

現效北京國安的金玟哉，成為多間英超球會的轉會目標。（資料圖片／Getty Images）

英超今晚深夜及第31輪直播賽程（按圖放大）：