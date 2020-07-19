【J League】相隔5個月迎球迷觀戰　神戶勝利船出動「黃牌」防疫

神戶勝利船周六（18日）主場對清水心跳一役，是復賽後首次有觀眾入場，球會賽前製作了「黃牌」，卡上寫上「禁止離開座位、必須戴口罩」等規定，若球迷不遵守規定有可能會被請出球場。最終神戶在「黃牌」沒有「出番」（日語出場之意）機會下，以3:1擊敗對手。

儘管新冠肺炎疫情仍肆虐，日本職業足球聯賽（J League）在本月復賽後，仍陸續放寬讓觀眾進場，其中J1在4日順利開賽，連同J2、J3等次級聯賽均以閉門形式進行，聯盟在11日起開放予球迷入場，初期上限5000人或場館容納人數的一半，除了保持社交距離、進場量度體溫、酒精消毒雙手外，也希望球迷以鼓掌慶祝入球，不要大聲呼喊來應援，並以梅花間竹方式隔位坐，期間不要離開座位。

神戶制定防疫指引，進場量度體溫、酒精消毒雙手外，也希望球迷以鼓掌慶祝入球，不要呼喊來應援。（資料圖片/GettyImages）

紅鑽球迷吹口哨被責 神戶「黃牌」監察球迷

由於在上輪的浦和紅鑽對鹿島鹿角賽事中，有球迷大聲呼喊加油，又用手指吹口哨，在觀眾席的打氣行為違反了防疫指引，聯盟主席村井滿不禁批評球迷漠視安全，「大家都希望比賽重開，但有些球迷做出讓人遺憾的行為，這不是喜愛足球的人會做的事，希望未來能夠改善。」

因此神戶在周六主場對清水前，為了避免類似情況再度發生，制定了「黃牌」的觀戰指引，安排職員在觀眾席的不同位置監察，假如發現有球迷違反防疫指引，職員會出示「黃牌」警告。

神戶制定的觀眾席「黃牌」，其實是一張黃色小卡，卡上寫有4個觀戰規則以警告球迷打氣行為。（神戶勝利船官網）

若球迷被黃牌警告後沒有改善，職員有權利請球迷離場。（神戶勝利船官網）

所謂「黃牌」其實是一張黃色小卡，卡上寫有「禁止離開座位」、「禁止站立觀戰」、「把口罩戴好」及「禁止打氣行為」4個觀戰規則。如果球迷在「領黃」後仍不遵守指引，職員就可以引用「比賽運營管理規程第10條」，不遵守規矩的人有機會被逐離場。

神戶在官網展示正確觀眾席座位距離作指引。（官網圖片）

最終神戶憑古橋亨梧梅開二度、巴西前鋒馬托斯貢獻一球下，以3：1勇挫清水。球迷相隔近5個月再入場支持愛隊，有人在球員進場時揮動「讓你久等了，我愛的選手們」的手寫橫額；一名支持神戶20年以上的男球迷表示：「雖然不能出聲打氣，但我相信我的心情能傳達予選手們。」

賽後球會也報告：「基本上沒有防疫指引違反者，球賽能順利完成」，在球迷安份守己下，沒有用上為了當日比賽而制作的「黃牌」機會。