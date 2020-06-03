【J League】前日本國腳金崎夢生染新冠肺炎　名古屋鯨魚暫停操練

日職聯（J League）計劃7月4日重開，但昨日有球員確診新冠肺炎，名古屋鯨魚的前日本國腳金崎夢生上周五發燒，之後沒有參與操練，前日接受檢測，昨日確診。鯨魚宣布暫停一隊操練，尋找緊密接觸者，並消毒所有設施。

名古屋鯨魚昨晚宣布，31歲中場金崎夢生對新冠肺炎測試呈陽性反應。鯨魚詳細交代金崎夢生近一周的情況，他在上周三到上周五都有出席球隊操練，當時體溫正常，沒有病徵，但在上周五的訓練後，他開始發燒及頭痛。

上周末及周日，球隊沒有操練，金崎夢生那兩天體溫正常。前日，由於發燒及頭痛，金崎夢生沒有到球會操練，到醫院接受新冠肺炎病毒測試，到昨日有結果，對病毒呈陽性反應。金崎夢生的體溫已經回復正常，但仍在養病。

曾被新冠肺炎折磨的足球名將

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鯨魚在聲明中表示，暫時沒有其他球員出現肺炎或感冒病徵。由昨日起，鯨魚暫停一隊訓練，會按當局指引，尋找金崎夢生的密切接觸者，並且消毒球會訓練基地。鯨魚強調會加強防疫措施，復操日期有待公布。

日職聯（J League）打算7月4日重開，未知金崎夢生的確診會否影響重開計劃。

金崎夢生在大分三神出道，之後轉到名古屋鯨魚，曾外流德國的紐倫堡及葡萄牙的樸迪莫倫斯。他近年回流日本，效力鹿島鹿角及鳥栖砂岩，今季被外借回鯨魚。金崎夢生在2009到2017年曾經代表日本國家隊。

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