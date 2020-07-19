【足球往事】耶耶托尼與雲格有緣無份　高路托尼試腳莽撞反成契機

阿仙奴前領隊雲格險簽球員多如繁星，耶耶托尼亦在此列，但相對其他球員，這一次雲格實在有點冤枉，就算事隔多年，兩人都大嘆可惜。

2003年的耶耶托尼只得20歲，得到了於阿仙奴試腳的機會，當時胞兄高路托尼已是「兵工廠」一員。高路托尼能成為「槍手」，亦是個與別不同的故事。

阿仙奴名宿柏盧亞（Ray Parlour）曾於自傳中透露當時情況：「當球傳到亨利腳下時，托尼不知從哪裏走近，二話不說的就從後落腳。這樣的攔截在普通比賽已是紅牌了，我們陣中王牌只可在地上打滾。」

高路托尼試腳時盡顯魯莽一面，卻成為了雲格賞識之處。（Getty Images）

「高路，你在幹什麼？不要鏟人！」

雲格見狀即時緊張大叫：「高路，你在幹什麼？不要鏟人！」柏盧亞憶述雲格說完之後，「皮球落在柏金腳下，高路托尼原汁原味地再狠狠落腳鏟人」，雲格再次叫道：「不要再出腳了！」

高路托尼被問到試腳的往事時，更自爆：「領隊當時在場外只負責將球傳到進攻球員腳下，但突然之間雲格走入球場追波，我以為他要落場，自然地去攔截他了。」不過，柏盧亞眼中的卻是另一個版本：「高路雙腳攔截雲格，我們聽到的只有領隊呼天搶地的慘叫。」

高路托尼試腳時狠狠地放倒了阿仙奴王牌球星亨利。（Getty Images）

想不到高路托尼連雲格亦不放過。（Getty Images）

不止於此，柏盧亞指當時托尼以為自己沒可能成為「兵工廠」一員，在更衣室哭起來，柏盧亞走到醫療室見到腳踝敷冰的雲格，為高路托尼說好話：「他不是故意的。」雲格卻說：「明天就簽了他，我喜歡他那鬥心。」

想不到高路托尼的莽撞卻讓他成為了阿仙奴一員，更是「Invincible」的其中一人。

耶耶托尼對巴尼特一腳正選上陣，可惜錯過了黃金機會。（Getty Images）

雲格險簽系列（人數太多，只列部分）：

+ 8 + 7 + 6

耶耶的可塑性曾使雲格頭痛

相比起兄長胡亂飛鏟，耶耶托尼試腳正常得多。阿仙奴在他15歲開始已密切注意這名科特迪瓦球員，2005年更給他在阿仙奴對第6級聯賽球隊巴尼特一仗上陣試腳的機會。

雲格在稍後的日子曾說過：「我們當年已經知道，耶耶托尼是個頂級球員。問題是讓他出任哪一個位置，他是個『通天老倌』，中堅、輔鋒、中場都可以，我們花了很多時間去研究，但仍是不知道他最合適踢哪位置。」

這絕不是雲格的錯，因為就算是耶耶托尼到了巴塞隆拿，時任教頭哥迪奧拿亦不知道如何用耶耶托尼，一段時間更讓他踢中堅，鍾情於布斯基斯反而埋沒了耶耶托尼。

耶耶托尼2010年正式登陸英超，更助曼城贏得3次英超冠軍。（Getty Images）

【今夏已落實轉會】

+ 8 + 7 + 6

下一個韋拉？

對巴尼特一戰，耶耶與兄長高路一起出任中場。沒錯，當時高路托尼雖已是「Invincible」的一員，亦未真正找到自己的位置。至於比賽，根據阿仙奴官方記者Richard Clark亦明言上半場有點沉悶。

不過，Clark在報道比賽時仍十分注意耶耶托尼，指他的身材可比韋拉，「他在這一戰正選出任中場，披上4號球衣似乎是球會對他的期望」。

耶耶托尼於曼城終得到發揮機會，成為了世界一流中場。（Getty Images）

可惜的是，耶耶托尼在這一場比賽沒有太多表現，更門前失機，簡單的頭槌卻頂出界，賽後雲格評價其表現時，只留下了「平庸」兩字。

不過，這不代表雲格已否定了耶耶的潛能，而且仍十分想簽下這名中場。惟耶耶托尼當時只代表過科特迪瓦數次，難以取得工作證。當阿仙奴可以羅致耶耶托尼時，他已決定到烏克蘭發展，雲格知道「已失去了所有機會」。

耶耶托尼遺憾未能加盟阿仙奴，與雲格共事。（Getty Images）

【今夏十大免簽搶手貨】

+ 6 + 5 + 4

雖然耶耶托尼在2010年轉投曼城後，成為了全球首屈一指的全能中場，但當談及當時未能加盟阿仙奴時，仍表示十分遺憾，原因正正是雲格。對與雲格共事的嚮往，令他希望成為「槍手」，可惜英國勞工制度令二人錯過了彼此。

英超第37輪直播賽程（按圖放大）：