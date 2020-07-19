F1│FIA主席不介意咸美頓超越舒密加　沒有事比車神健康重要

2013年，德國「車神」舒密加（Michael Schumacher）渡假滑雪遇上恐怖意外，無數次手術讓他走出鬼門關，但事件至今6年半，「車神」未有再出現於人前，惹來不少揣測。 前法拉利車隊話事人、國際汽車聯會（FIA）主席桑托（Jean Todt）透露舒密加近況，表示「車神」及家人都希望能再次露面。

舒密加2013年12月滑雪時遇上意外，頭部撞到石頭重傷昏迷，一度情況危殆。曾奪得7次世界冠軍的舒密加接受多次手術後雖保性命，仍需接受人工昏迷，直到2014年6月才蘇醒，住院足足254日。

惟蘇醒後，「車神」於家中靜養。一過就已近7年，舒密加一直未有於公眾現身，惹來外界不少揣測，如舒密加不能言語而且有記憶問題，其律師更曾透露「車神」行動不便需坐輪椅，桑托亦於去年說過舒密加有溝通障礙。

桑托與舒密加共事多年，助後者成為了一代「車神」。（Getty Images）

舒密加妻子歌蓮娜為保丈夫作為車壇第一人的尊重，一直都不肯公開其健康狀況，亦限制了誰人可見「車神」。故外界作為少數可以探望舒密加的人，Todt於匈牙利接受英國《每日郵報》訪問，被追問舒密加近況時，透露：「我上周見過他，舒密加仍在奮鬥，我希望世人能再次見到他，這亦是他及其家人努力的原因。」

舒密加與歌蓮娜：

+ 5 + 4 + 3

74歲的桑托與舒密加1996年於法拉利開始合作，二人令「The Prancing Horse」重新成為了F1霸主，舒密加2000年到04年5奪世界冠軍，桑托一直在旁見證，對現年51歲的舒密加儼如自己的兒子一樣。

桑托指舒密加仍在努力進行復健，希望可以再次與公眾見面。（Getty Images）

桑托與舒密加儼如父子。（Getty Images）

沒有任何事比舒密加健康更重要

被問到7奪世界冠軍、擁有91站冠軍紀錄的舒密加是否史上最強車手時，桑托表示不可能只點名一人，「只可以討論誰是當代最強車手」。他又說：「咸美頓（Lewis Hamilton）確有機會打破舒密加的紀錄，平治現時擁有一切條件讓他達成這些壯舉。老實說，我一點都不介意。」

桑托不介意咸美頓超越舒密加，因為世上已無事情比舒密加健康更重要。（Getty Images）

「護子心切」，桑托直言：「我記得2000年時在日本站登上頒獎台，我跟當時在法拉利得到第一次世界冠軍的他說，我們的生活以後都不一樣了。我們已經完成了我們最初的目標，在他經歷了這樣的意外之後，難度『咸美頓超越舒密加』還重要嗎？」

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