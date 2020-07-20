【西甲】維拉利爾感人歡送兩老將　卡索拉：維拉利爾是我的家

維拉利爾兩大老臣子辛迪卡索拉（Santi Cazorla）及蘇利安奴（Bruno Soriano），戰畢今季後離開「黃色潛艇」，兩名老將在西甲煞科戰攜手正選上陣，結果維拉利爾以4球大破伊巴，一場大勝獻給二人。

維拉利爾兩名「有故事的人」，一名是經歷11次手術，一度幾乎截肢，如今繼續在綠茵場上馳騁；另一名曾兩度接受膝部手術，康復進度一度未如理想，養傷逾3年﹑久違1128日再度西甲亮相，他們二人就是「黃色潛艇」的辛迪卡索拉及蘇利安奴。

兩名有故事的男人將在今季聯賽後，一同離開母會，隊長蘇利安奴將高掛球靴，「卡叔」並非結束球員生涯，盛傳他將加盟由巴塞名宿沙維執教的卡塔爾球會艾薩德。

維拉利爾對重創隊長不離不棄 養傷逾3年克服傷患復出

卡索拉寶刀未老，今仗亦交出一個助攻。（Getty Images）

西甲煞科戰部份賽果（按圖放大）：

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如今兩名老臣子迎來在維拉利爾的最後一仗，主帥卡利亞（Javier Calleja）相當「識做」，今季主場煞科戰派出二人以正選身份上陣領軍，蘇利安奴當然戴上隊長臂章，一眾隊友未有辜負兩名老將，在下半場連轟4球，結果以4球大勝伊巴，以一場大勝歡送兩名老臣子。

蘇利安奴及卡索拉未有戰畢全場，「卡叔」在82分鐘率先退下火線，而蘇利安奴則戰至88分鐘，二人被換出後在看台深情擁抱，一同結束多年在「黃色潛艇」的生涯，代表一個時代的終結。

兩名老將一個擁抱，勝過千言萬語。（維拉利爾Twitter截圖）

雖然今仗在空蕩蕩的球場歡送二人，但場內的人士亦紛紛向二人報以掌聲，向他們致敬。完場後，兩軍球員特意列隊向二人致敬，維拉利爾眾將更拋起兩人，卡叔及蘇利安奴逐一與隊友相擁，場面感人又溫馨，更拍下大合照留念。

兩軍球員賽後列隊歡送卡索拉及蘇利安奴。（維拉利爾Twitter截圖）

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兩老將感激黃色潛艇

年屆35歲的卡索拉，今季在維拉利爾表現依然亮眼，今仗亦交出一個助攻，今季合共交出11個聯賽入球及10個助攻。生涯中3度效力維拉利爾，至今累積上陣333場，一共交出57個入球，卡叔向球會及球迷致謝，表示維拉利爾就是他的家，「維拉利爾的大門永遠為我而開，球迷給予我很多愛及支持，這是我十分感恩的一件事。我在維拉利爾度過非常愉快的時光，但我感到自己未能再為球隊貢獻，所以我決定離開，但這個不是道別，因為維拉利爾已是我生命的一部分，是我的家。」

維拉利爾眾將拋起卡索拉，向他作出最後的致敬。（Getty Images）

一生僅效力維拉利爾的蘇利安奴，幾經辛苦復出後決定高掛球靴，坦言是個艱難的決定，「經歷漫長的休養期終可回歸球場，但我明白身體難以應付每星期高強度的賽事，所以我決定在這刻退休，即使掛靴後，我依然心繫球會，在周末將會以球迷身份入場，繼續支持球隊。」

蘇利安奴今仗再次以隊長身份領軍出戰。（維拉利爾Twitter截圖）

蘇利安奴早前相隔1128日再踏賽場（按圖放大）：

維拉利爾眾將向卡索拉及蘇利安奴致敬片段：