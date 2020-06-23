【西甲】維拉利爾對重創隊長不離不棄　養傷逾3年克服傷患復出

經歷11次手術，辛迪卡索拉在母會維拉利爾「重生」，今季依然穩佔正選一席位。「黃色潛艇」除了擁有卡索拉一名「生命鬥士」外，因膝傷養傷超過3年的蘇利安奴（Bruno Soriano），在今仗終於傷癒再度披甲上陣，該名36歲的老將在賽後不禁流下男兒淚。

傷患，一直是運動員的天敵，要克服傷患重回賽場並非易事。現年35歲的辛迪卡索拉（Santi Cazorla）絕對是最佳例子，經歷11次手術，甚至可能截肢，但他如今重返賽場之外，更成為維拉利爾的正選之一，今季帶領「黃色潛艇」躋身前列，現時仍有機會爭奪來季歐洲賽的資格。

年屆35歲的卡索拉，今季仍然維拉利爾的主力之一。（資料圖片／Getty Images）

「卡叔」今季健健康康地為維拉利爾效力，至今在西甲交出8個入球及6個助攻，維拉利爾今仗主場鬥西維爾，卡索拉同樣正選披甲，「卡叔」今場亦有貢獻，在完半場前開出角球，助攻予柏奧托利斯（Pau Torres）頭槌建功，助球隊再取領先，惜「黃色潛艇」兩度領先下亦未能全取3分，結果被西維爾逼和2：2，並以48分暫列第7位。

卡索拉開出角球，柏奧托利斯（4號）跳頂建功，助球隊攻入第2個入球。（Getty Images）

維拉利爾陣中的「生命鬥士」豈止卡索拉一人，養傷已久﹑現年36歲的蘇利安奴，在今仗末段後備入替，超過3年後再度披甲上陣。維拉利爾隊長蘇利安奴在2017年5月的西甲煞科戰最後一次正式上陣，期間經歷兩次膝部手術，恢復進度一度未如理想，結果休養3年，如今久違1128日後再度登場，隊友為他戴上隊長臂章。

蘇利安奴相隔1128日，再度在西甲披甲，隊友貼心地為他戴上隊長臂章。（維拉利爾Twitter截圖）

由掛靴邊緣，到重踏久違的綠茵場，雖然僅僅披甲不足10分鐘，但對該名「黃色潛艇」隊長而言意義重大。蘇利安奴賽後接受訪問時，感觸良多，不禁流下男兒淚，「我曾經泛起退役的念頭，在康復的過程經歷過太多失望，慶幸我如今再機會回到賽場，即使僅得短短的數分鐘，但我已傾盡我的一切。我不知如何形容重踏賽場的感覺，太久沒有正式比賽，我感到非常非常的高興。」

蘇利安奴的復出，一眾維拉利爾職球員亦同樣高興，當他返回更衣室時，隊友們齊集並以掌聲歡迎他回歸，蘇利安奴上前與職球員們擊掌及擁抱。

Sí, ganar es muy importante, pero que tu gente te reciba así... 😍



¡Te lo mereces, capitán 💛!



Así ha sido la ovación que se ha llevado Bruno Soriano en el vestuario tras su esperado regreso. #VuelveBruno



👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/Lr78w5EY9P — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 22, 2020

蘇利安奴是維拉利爾的青訓產品，自2006年為一隊效力至今，一共上陣超過400場，他亦曾經代表西班牙出戰2016年歐洲國家盃。當該名隊長在2017年重傷後，「黃色潛艇」對他不離不棄，如今終於再度披甲。

蘇利安奴在16/17季尾上陣後，因為膝傷缺陣至今。（資料圖片／Getty Images）

第31輪直播賽程（按圖放大）：