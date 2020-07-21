【F1】表揚使命必達的車隊工作人員　諾里斯貼心舉動大獲好評

在F1賽場上，除了駕馭戰車的車手外，一架戰車同樣背負不少人的心血，若果車手在場上有任何差池的話，便將辜負整個車房內工作人員的努力，正如匈牙利站的韋斯達賓一樣。 F1在炎夏上演，甫開季隨即遇上連續三周賽事，對車隊一眾工作人員負擔甚重。麥拿侖車手諾里斯一個貼心舉動，以實際行動讓工作人員們可得以休息。

韋斯達賓上周末匈牙利站失而復得的亞軍，除了證明「韋少」個人的實力外，同樣印證車隊工作人員的重要性。「韋少」在起步前出現罕見意外失控「自隊」，戰車前翼嚴重損毀。

韋斯達賓失控「自隊」片段：

Unbelievable scenes, as Max Verstappen has crashed before the race has even begun!!!! 😂#HungarianGP pic.twitter.com/RaHv7yfyfp — カリはるか 🇯🇵🇮🇪 💙 (@SeulPika) July 19, 2020

「使命必達」的工作人員只有一個任務，在20分鐘內修好「韋少」的戰車，一眾紅牛的工程師趕忙在賽道上修理戰車，結果當然完成任務，韋斯達賓連忙向勞苦功高的工作人員們致謝，他們的努力沒有白費，韋斯達賓以一個亞軍獻給車隊所有工作人員。

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韋斯達賓失控損毀前翼，幸得工作人員極速修理下，才可如常出賽。（Getty Images）

深明工作人員艱苦之處 諾里斯親力親為獲好評

車隊工程師及工作人員必須確保戰車完全出賽，一旦戰車有任何「頭暈身熱」亦要立即解決，即使在完賽後仍有一籮籮的工作，使他們身心俱疲。今年夏天才開季的F1，為了追趕進度，首3站安排在連續3星期上演，對一眾車隊工作人員負擔更重。

麥拿侖的英國車手諾里斯（Lando Norris）為減輕工作人員的負擔，特意在賽後留在車房，親力親為親自維修自己的戰車，而車隊的一員立即拍照並放上社交網站。今站未能得到分數的Lando，事後轉發這張照片，稱希望以行動答謝一眾工作人員的努力，「一個人可以走得很快，但走得遠需要一隊人一同努力。我的團隊過去3星期努力地付出，我認為他們需要更多的幫助。」

諾里斯在自己戰車底下，親力親為維修戰車。（Twitter截圖）

諾里斯這個貼心舉動大獲好評，不少網民大讚諾里斯「貼地」，更有網民笑言Lando是個多功能的賽車手，他是集F1車手﹑遊戲直播主﹑機械師及咖啡師在一身，事關他兩年前美國站，在車房內為艾朗素送上飲料。

諾里斯兩年前在車房內為艾朗素獻上飲料亦是經典一幕。（Twitter截圖）

匈牙利站前十名車手（按圖放大）：

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F1未來5個分站賽程（按圖放大）：