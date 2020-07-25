利物浦奪英超．功臣榜︱萬能副隊長占士米拿　永不放棄的定海神針

家有一老，如有一寶。一支成功的球隊中，除了有領軍球員外，出色的領袖人物亦是不可或缺。 利物浦副隊長占士米拿重要性或許不如隊長佐敦軒達臣，然而他在球場內外均一絲不苛的態度，以及面對質疑時如何自處，正好成為一眾隊員的榜樣。

占士米拿今季受傷患困擾，已非主帥高普的必然之選，今季僅在英超上陣20場，但只要球隊需要他，這個34歲「老黃忠」隨時候命披甲，並付出自己120分的努力。

英超停擺前最後一輪賽事，代替有輕傷的羅拔臣正選上陣，以隊長身份帶領球隊主場鬥般尼茅夫。戰至下半場中段，般茅的賴恩費沙挑射笠過門將阿祖安，眼見皮球必進網窩，占士米拿早已在對方起腳一刻第一時間全力飛奔回防救駕，結果順利在白界線前解圍，同時為紅軍驚險力保勝局。

這球波，正好反映占士米拿的偉大之處：充滿足球智慧、反應極快，以及最重要一點：傾盡全力，永不放棄。

占士米拿勇救空門成致勝關鍵 認真態度盡顯領袖風範

占士米拿年屆34，但在場上永遠傾盡全力。（資料圖片／Getty Images）

律己至嚴的利賓納先生

除了場上傾盡全力外，在練習場亦然，嚴以律己的「占米」，每課操練同樣一絲不苛認真面對，從不「揸流灘」。跟他猶如兄弟一樣的羅拔臣，常常取笑他是「老人家」（The Old Man），不過每年暑假後眾將歸隊進行用以檢視體能狀況的乳酸測試，這個陣中最年長的老鬼定必名列前茅，跑贏隊中一眾後生仔。

無論何時何地，他也極度自律和規律，長年滴酒不沾，慶祝的時候至多飲杯利賓納。因此他即使已年屆34，體能狀況至今依然維持在最高水平。

今季歇冬期間，一眾隊友開開心心跟家人到世界各地度假，唯獨「認真大師」占士米拿沒有去玩，犧牲休假時間到紅軍青年軍基地陪伴一眾師弟訓練。這還不止，期間一眾U23小將出戰足總盃第4圈鬥英甲梳士貝利，他隨隊同行坐在職球員席上，作璧上觀的米拿不苟言笑，全場聚精會神金睛火眼看牢師弟們的表現，在更衣室向各人逐一給予意見。

占士米拿唔放假陪師弟練波 利物浦足總盃贏波幕後功臣

占士米拿的態度一絲不苛，非常值得一眾小將學習。（Getty Images）

占士米拿：證明懷疑者才是錯成一大動力

效力曼城時兩度奪得聯賽冠軍，2015年夏天29歲的他毅然離開攞獎攞到手軟的藍月亮，轉投在前列浮浮沉沉的利物浦，當時不少人認為米拿離開一支橫掃本土各項錦標的球隊，是個錯誤的決定。

「我喜歡很多人認為我作出錯誤決定這個事實，證明他們才是錯成為我的一大動力。」米拿說，自己很幸運可以選擇留在曼城或去利物浦，留在曼城幾乎可以肯定年年有盃捧，離開安全區轉投利物浦一切也是未知數，「那可是去利物浦的機會哦……」

5年過後，利物浦終於一搔30年之癢，再度稱霸英格蘭頂級聯賽，以行動回應當年的質疑聲音，「這是非常特別的一刻，亦是我加盟利物浦的原因，一支歷史悠久的球隊終於再度改寫歷史。」

當占士米拿加盟利物浦時，同樣受到不少質疑的聲音。（資料圖片／Getty Images）

沉靜早熟的天才少年

面對質疑與批評，占米從不逃避。正面面對這些聲音，並以實際行動作出回應，他從青年軍時期已有這種心態。

當他17歲時，被時任列斯聯主帥列特（Peter Reid）質疑他身體對抗性不足，將他外借至當時英甲球隊史雲頓（Swindon Town）一個月。前史雲頓前鋒柏堅（Sam Parkin）憶述，他們全對米拿願意加盟感到意外，「當時他已在英超上陣並已取得入球」。

可以想像，米拿要降兩級踢英甲多麼不甘心，即使如此，他以個人表現回應列特的批評：6次為史雲斯上陣攻入兩球，柏堅說，「無論練習或上陣，表現10分滿分他每次也有7、8分。以他當時的稚齡，足可證明他性格如何堅毅。」回到艾蘭路，他在歸隊兩星期後再次為列斯聯上陣，並踢足球季餘下32場英超聯賽──那亦是他在列斯聯的最後一個球季。

18歲的占士米拿離開列斯聯後轉投紐卡素，已故領隊卜比笠臣對他疼愛有加。不料2004年夏天桑拿士（Graeme Souness）接任，令米拿再度被主帥嫌棄。桑拿士聲稱「占士米拿在陣的球隊永遠不會取勝」，然後將他外借至阿士東維拉。米拿近年受訪時重提此事，坦言當年或多或少受到傷害，惟也同時成為他的原動力，「以一個年輕球員角度而言，當然不開心，但所有批評都有兩面，它可以成為令你進步的推動力，證明他們是錯誤的，而生涯中『質疑』一直與我同行。」

占米多年效力過的球會：

萬能通天老倌 成高普及時雨

米拿離開曼城轉投利物浦的其中一個原因，是希望可慣常在他偏好的中場中路位置上陣。當時紅軍正選左閘是艾拔圖摩蘭奴，2015年10月高普加盟，這球季他基本上按兵不動，到2016/17球季，高普開始放棄摩蘭奴，改由占士米拿頂替。

「開季前高普要求我改踢左閘，我的想法是：『好吧，我如何可以盡量踢好這個位置？』並開始學習那位置。」占米承認，「那時我的確可以轉身說一句：『我不想那樣做，我想離隊』」，可是他沒有以自己的意願為先，「這是領隊當時所需要的，你永遠有自己想踢的位置，但你必須為球隊的需要付出。」

就是這樣，原本司職中場的占米，逐漸往其他位置發展。利物浦中場線人才濟濟，2017年時高普曾向占士米拿直言，「如果你想得到常規上陣時間，你或要另謀高就」。最終他選擇留下來，成為高普的及時雨。羅拔臣加盟前一季，他大部分時間以左閘身份上陣，米拿不諱言並不喜歡踢左閘，只是所有事情會以球隊利益為先。正因米拿對球隊的無私奉獻，為高普省卻不少煩惱。

占士米拿作為通天老倌，往往在高普遇到麻煩時出手相助。（資料圖片／Getty Images）

當年被賣還債 奪冠後上演「愛回家」？

在列斯土生土長的占士米拿，全家均是列斯聯球迷，10歲時順理成章地加入列斯聯青年軍，2002年10月年僅16歲已為一隊在英超上陣，一個月後未足17歲的他取得首個英超入球，創下當年的紀錄，一度被視為英格蘭的新希望。

可惜2004年列斯聯在財務問題下，只好將隊中有價值的球員賣走還債，而占士米拿正是其中一人。離開列斯聯是他永恆的心痛，亦是成長寶貴一課，「2004年季前歸隊第一天，我正在想是時候傾新合約了，然後有人跟我說：『你明天將會到紐卡素進行體測』」。

16年之後，他仍然感到心痛，「那真是很難受。球會沒有欠我什麼，我放棄留隊讓他們得到轉會費，那時是對陷入財困的球會最佳選擇。我認為自己為球會做了正確的事。」使他耿耿於懷的是，「未能為列斯上陣更多真是很失望，當然能夠為一隊上陣本身已是十分特別。」身和心在紅軍，但根在列斯，列斯魂從不滅。為利物浦捧起英超奬盃一刻，他這一句聽來語帶雙關：「今次係我第一次希望看到（獎盃上的）紅絲帶。以前一路都喺曼聯，豈有此理（粗口）！」

曾經被視為天之驕子的占士米拿，惜因列斯聯財困而被賣走。（資料圖片／Getty Images）

如今列斯聯相隔16年重返英超，召喚占士米拿「回家」的聲音不斷。回歸母會助拳，對有情有義的「老大哥」而言，在情在理上亦是個合理的選擇，同時以英超冠軍結束利物浦生涯後才回列斯聯，在職業生涯末段綻放餘暉，看似是最佳的時機。

「在足球世界你永遠不知道下一刻會發生什麼事，目前我只想盡力為利物浦贏得最多錦標，為這裏的偉大歷史添上新一頁。」米拿沒有排除回到列斯聯的可能，他跟球會的合約到2022年才屆滿，惟隨年紀漸長，加上紅軍後起之秀開始冒起，不論中場或兩閘亦未必有空間容納這個沙場老將，一眾紅軍球迷早已作最壞打算，為他離開做足心理準備。

靜候上位機會的紅軍小將：

掛靴後或執教鞭 望留晏菲路傳承占米精神

「我是帶有偏見，認為英超有列斯聯會變得更美好，而且下季跟他們對陣感覺很奇怪。」不論去留，同樣無法改變占士米拿正踏入職業生涯黃昏的事實，他亦開始打算退役後的發展，「有時當你看到己隊領隊如此成功時，我十分肯定我會執起教鞭。不過當你看到其他球隊主帥在數場落敗後被解僱，亦有一點畏懼。我慶幸多年在不同球隊中，向不少出色的領隊學習，用來幫助其他球員。」

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即使掛靴後，占米仍希望續留晏菲路，「利物浦是一間偉大的球會，我在這裏與很多傑出的人合作，十分樂意在退役後繼續為紅軍服務。」

部份英國傳媒曾大膽推測，占米早與高普達成共識：退役前先返回列斯聯助拳並在比爾沙身上學習，之後再以教練身份重返晏菲路。這個固然是兩全其美的做法，卻無疑過於理想。

無論如何，若占米留在利物浦擔任教練的話，對紅軍球迷絕對是喜訊，因為他可以將他在場內場外的一絲不苛的態度及永不言棄精神傳承下去，讓紅軍小將們在體能上及心理上變得更強大。

若果占米在利物浦擔任教練的話，相信一眾小將亦會獲益良多。（資料圖片／Getty Images）

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