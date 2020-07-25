【我的名字．陳芷澄】打高球不代表富裕　認識香港最美球手的堅毅

五月的一個烈日，陳芷澄（Tiffany）來到粉嶺高爾夫球會球場，與大家微笑打招呼後，即問球會工作人員：「有沒有蚊怕水？」 很羨慕眼前Tiffany一身健康的小麥肌，散發運動員的陽光氣息。比起蚊怕水，我卻早已先塗上厚厚一層的防曬乳液。 羨慕卻沒有膽量挑戰，就像她說朋友會羨慕自己能周圍「飛」到世界各地比賽，「嘩！你又去旅行了？但其實我不想被羨慕，我不是去玩的，每次都很認真比賽。」她無奈說道。

即使世界對女生有很多恐嚇，在香港土生土長的陳芷澄沒有「循規蹈矩」跟隨主流的方向走，中學畢業後便於18歲時負笈美國，並在這個高球聖地一心追逐職業高爾夫球手的夢想。

看似簡單的故事線，挾香港職業第一人身分，闖進女子高爾夫球世界後第3年，卻遇上新冠肺炎在美國爆發而返港避疫。季初打了3站的美國女子職業巡迴賽（LPGA）暫停，東京奧運延期一年，這數個月是近年她在香港最長的時光，也正好是傳媒爭相約訪問多了解這可人兒的機會。

陳芷澄於3年前轉戰職業球壇，是出戰美國女子職業巡迴賽（LPGA）的香港第一人。（龔嘉盛攝）

年僅26歲的陳芷澄簡歷有多厲害？她畢業於全美國最頂尖的南加州大學、NJCAA（全美學院）高球賽女子團體冠軍（兼奪全場最佳成績選手）、瑞士世界大學生高爾夫球錦標賽冠軍、里約奧運代表，都是她仍是業餘球手時的亮眼戰績。2017年夏天，她正式成為職業球手，同年12月，她在LPGA排名第二，成功奪得2018年巡迴賽參賽全卡，是首位獲參賽資格的香港球手。在網上搜尋「陳芷澄」的話，「奪冠」的標題屢次躍入眼簾，「香港第一人」的光環下埋藏有血有肉的堅毅。

Tiffany的首年職業生涯未如理想，曾經連續7場未能晉級，幸好最後在資格賽發揮穩定，成功保住去年的LPGA全卡資格。（龔嘉盛攝）

世人對高球手的誤解 「我的家境普通」

人們總覺得高爾夫球是金錢的堆砌，是因為這項運動的優雅氣質使然嗎？不，更似是因為早期的高爾夫球會像是個聚餐、喝紅酒的地方；社會精英們在周末小聚，揮揮球杆、喝紅酒、嚐美食，還能擴展人脈、談談生意，都是電影或劇集的常見情節。陳芷澄自言不是富裕家庭出身，家住屯門的她，附近有高爾夫球練習場，8歲開始報讀興趣班，還在青少年班後面偷師自學。

小學已獲獎無數，因此得到名校拔萃女書院垂青，14歲那年暑假，因成績優異獲選到美國集訓一個月，「我的家境普通，沒有高爾夫球的話，也不會有機會讀名校甚至去美國。」

從小性格獨立的Tiffany，在18歲時到美國留學，畢業後留美逐夢，LPGA每年逾30站，在港與家人相聚的時間不多。（龔嘉盛攝）

以百戰煉磨的實力踏上職業球手的康莊大道，3年後她依然是香港高球界的唯一。因疫症不能出外揮杆的兩個多月，她坦言有點痛苦：「是百無聊賴那種痛苦，平時做開、很熟悉的事，現在卻做不了。」

3月從美國回港後，她乖乖留在家自我隔離了兩星期，「休息」對她來說是個新體驗。「冇得打波，嘩！正！不用做嘢！」她笑道。「因為打球對我來說不是嬉戲，所以頭7天就覺得『終於有假期了』，但過了兩個星期左右，就開始有點不『聚財』，因為本身是每天都要做的事，但就好似失業般，變得好想打球。」可是疫情改變了香港的生活節奏，球場、健身室都關閉，她說逼住自己放假。

不多在港的Tiffany，表示疫情期間減少外出，有時會到鄰近的好友何雁詩家中玩樂。（陳芷澄Instagram）

普通的居家日常 是她難得放鬆的休假

職業運動員的放假概念，與我們「平民」在家裏「Hea」沒兩樣，少了密集的練習和比賽日程，她便做些平常沒機會或時間做的事，例如我們視為日常的「煲劇」。「那14天我做了很多平時沒有機會做的事，除了自我反省、又看了幾本書、看了很多劇，也逼自己去做家居運動。」

「起身、吃點東西、做體能、沖個涼後看書、看看YouTube，14天就這樣過了。」聽起來很似曾相識的周末行程，對她來說是不太正常的事，「在外國生活了幾年，始終做職業球手要很自律，回到香港引誘一定多了，在家又睇劇、得閒又拎包薯片食，在香港是很難做到我在美國的時間表，我都盡量希望回來的時間不會浪費，雖然回來是休息，但都想保持到水準。」

「其實我都好『玩得』，要玩的時候盡力玩，打球的時候也全力去打。」予人認真務實印象的陳芷澄笑道。（龔嘉盛攝）

鮮為人知的一面 追韓劇、學化妝

聊到「煲劇」她笑逐顏開，原來她這陣子愛上從前曾不屑一顧的韓劇，「以前會覺得那有人看韓劇，中學同學追韓劇，但那時候我上學路程又遠，很忙沒時間，又覺得韓劇無聊成日都喊，但現在自己每一套、你說得出的我都有看過，《愛的逼降》、《夫妻的世界》。」這名獲獎無數的女高球手，嗜好與一般女生無異。「我不大買衣服、手袋那些，反而較喜歡追波鞋潮流。」她續說。

她還提到因為最近疫情爆發，多了時間留在家看YouTube影片學化妝，「因為我覺得打Golf不只是技巧般簡單，外表都很緊要，不是說貪不貪靚，而是小小的禮儀，學少少都起碼見得人先。」她笑道。不過比起化妝，年僅26歲的她認為保養和護膚更為重要：「比以前注重了防曬工作，小時候不太重視就皮膚黝黑一點，現在打了近一個月，勤力了塗多了防曬，好像沒太黑，夜晚就塗點美白乳液做多點保養。」我聽後鬆了一口氣，在球場塗防曬，原來都不是太「港女」。

陳芷澄擁有健康的小麥膚色，她笑言小時候不太重視，現在會勤力做足防曬工作。（龔嘉盛攝）

朋友好像很羨慕我可以去「旅行」，但其實我一點都不想被羨慕，因為我就算「飛」到瑞士、法國、英國，我都不是去玩的，只是對住個球場，這是別人很羨慕我而他們不知道的事。 陳芷澄

一個小女生在職業高球世界闖蕩，要在美國、亞洲、歐洲打巡迴賽的她坦言會感到寂寞，「因為都是自己一個，又要『Book車』、『Book酒店』、搭飛機、搬行李，就好像計劃一個人旅行，自己去完旅行收拾行李回來，但我卻每個星期都在做同一件事。比賽表現不好的時候，會想『點解我要喺度呢』，都會有這些少少的雜念。」

表現不好曾迷失 放大享受的事解憂

然而她很快便振作起來，她認為選擇了當職業球手便不可以埋怨，「因為打球的過程，我是享受的，那當中一定也會有我不享受的事，我怎樣可以把一些我享受的事放大，而消除負面的想法，都是要靠經驗去控制自己的情緒。」

陳芷澄說這3年保留到LPGA資格是最大的目標，還有來年東京奧運入場券。（龔嘉盛攝）

「點解我要喺度呢？」她在失落時的這個問題，大概你我都曾反問過自己。點解？答案從來離不開因為喜歡。人們說放棄很容易，放棄熱愛的事物，事實上一點都不容易。去年冬天，她沒有如常回來香港陪伴家人，留在美國租了一間Apartment，「那兩三個月，日日都是練球、吃得健康點、做Gym，比平常更健康的生活。」她說因為想進步，想達到更多目標，便需要有所犧牲，包括返港放假、與家人朋友相聚的時間。

一句「想進步」，就將她偶像Tiger Woods銳意登峰造極的氣魄，輕輕帶過。

「在香港，沒有人把Golf當做職業，聽落好像是一個興趣、嗜好。」陳芷澄說。（資料圖片/張浩維攝）

她說，職業與興趣，是兩回事。因此，把興趣轉化成職業的她，更加倍努力地以行動辯駁別人的誤解。她坦言不少人對於自己做職業高球手，都是玩樂性質居多，「因為睇戲打Golf都是玩的，香港沒有人把Golf當做職業，聽落好像是一個興趣、嗜好。」

兩者有什麼分別？就是即使是日曬雨淋、多麼不想打球時，都要繼續揮杆。「這跟興趣是不同的，身邊不少朋友都有這樣的誤解，但是不要緊，我在巡迴賽的朋友與我在做相同的事，比我努力的人更多，比我辛苦的人更多，所以我不需要解釋，做好自己便可以了。」她語氣堅定的說，眼前甜美的Tiffany多了一分帥氣。

陳芷澄從小到大也得到父母的全力支持，父母經常到場為她打氣。（資料圖片/楊宇翹攝）

東奧延期更充足準備 目標踏上頒獎台

除了7月重啟的巡迴賽，2021東京奧運也是讓她發亮的舞台，「始終奧運會對香港人來說有點特別的意義，所以我都想好好珍惜這4年一次的機會，所有東西都做到最完美。」即使延期一年，現踞奧運排名第42位的Tiffany將大有機會再度出戰奧運，多了約一年時間準備，又汲取了去屆的經驗，她希望不只是突破上一屆排名，每一次看似平靜的揮杆，都蘊藏了對果嶺和球洞的勝利追求，這次她想踏上奧運頒獎台。

「日韓等亞洲國家都追到世界職業水平，我便會覺得可能我是時候要打得更好，令更多香港人了解這項運動。」（龔嘉盛攝）

疫情帶來的領悟 專注當下

疫情反覆，不要說這半年國際賽事陸續取消，一年後的東京奧運也感覺虛無。Tiffany說這次疫情改變了很多人的想法，包括自己，「很多事情都不是必然的，原來你2月打的那一場，很可能是今年最後一場，那時我還覺得有20多場比賽要打。所以，我現在會專注在當下的事，因為很可能是最後一次，大家永遠都不會知道。」

她的想法會很悲觀嗎？我覺得不會。活在當下，也是考驗臨場智慧的表現。