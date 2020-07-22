【英超】一項數據顯示迪基亞高峰已過　蘇斯克查拒回應正選問題

曼聯在當地時間今晚出戰英超，主場對韋斯咸，領隊蘇斯克查賽前避談門將迪基亞的位置問題，表示這個不是「迪基亞的記者會」。英國傳媒《BBC》翻查統計數據，發現他只撲出0.3個期望入球，代表他只達平均門將的水平。

曼聯門將迪基亞近期飽受批評，在賽前記者會上，有記者問蘇斯克查，會否派迪基亞正選對韋斯咸。蘇斯克查回答：「我不會透露，因為我不想講這個話題。大衛擁有強大的心理質素，知道他的工作是努力訓練，準備比賽。」

蘇斯克查沒有正面回應迪基亞今場會否踢正選。（路透社）

「我們團結一致，他早已證明了自己的心理質素。大家開波前就會知陣容。」面對記者的追問，蘇斯克查強調：「這個不是迪基亞的記者會。」他不會再談論個別球員。

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無論聯賽，還是足總盃，近期迪基亞的表現都備受批評。（路透社）

英國媒體《BBC》用數據分析迪基亞的表現，發現迪基亞有項數據只屬平均門將水平。迪基亞今季面對過32.3次期望入球（expected goals on target），撇除烏龍球及12碼，他今季失了32球，代表他只撲出0.3次期望入球（Goals prevented）。《BBC》指出：「這代表他只能救出你期望平均門將做到的撲救。」

數據顯示，迪基亞今季只撲出0.3次期望入球，屬中庸水平。（路透社）

比較那些今季上陣時間超過500分鐘的英超門將，迪基亞僅排第12位，水晶宮的古亞達撲出10.2次期望入球，排今季之首，熱刺的洛里斯以10.1次緊隨其後，而曼聯外借到錫菲聯的甸恩軒達臣就以9.3次排名第3。

過了高峰，你才知道這是高峰。比較迪基亞近幾季的撲出期望入球數據，就明顯見到迪基亞的下滑。

迪基亞在17/18球季的撲出期望入球數值高達13.7，但近兩季下滑。（路透社）

迪基亞的代表作，相信是2017年12月對阿仙奴，他作出14次撲出，平英超單場紀錄，幫球隊以3：1勝出。在17/18球季，撇除烏龍球及12碼，迪基亞只失25球，而撲出期望入球數值高達13.7次！

之後，迪基亞在18/19球季明顯下滑，失了45球，撲出期望入球數值跌到得-0.1次，而今季則是0.3次。這代表迪基亞連續兩季只造出平均門將的水平。此外，迪基亞上季只得7場比賽保持清白之身，是他加盟曼聯後的最差紀錄，今季他已有改善，暫有12場保持不失。

曼聯今場對韋斯咸，迪基亞會否踢正選？（路透社）

曾任曼聯一隊教練的菲臘尼維利說：「迪基亞的水平已經下滑，我很擔心他狀態反覆。他的履歷還是世界最好之一，但這個時候，他好像失去了信心。」