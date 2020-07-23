【利物浦奪英超】高普成首名德國籍領隊奪冠　軒達臣圓兒時夢想

利物浦相隔30年再度稱霸英格蘭頂級聯賽，在沒有球迷的晏菲路高舉英超獎盃，實屬是美中不足。紅軍主帥高普向球迷們保證，當新冠肺炎疫情過去後，便會與球迷們一同狂歡慶祝。

利物浦在晏菲路主場以5：3擊敗車路士，結束今季英超最後一場主場賽事，以勝仗慶祝球隊正式高舉錦標。在疫情之中高舉獎盃，對利物浦上下而言更加難忘，職球員在晏菲路內慶祝同時，場外依舊聚集不少球迷，熱烈地慶祝愛隊再度稱霸英格蘭頂級聯賽。

利物浦主場勝利謝幕 5：3挫車路士賀捧盃

利物浦終高舉英超獎盃 晏菲路場內場外齊狂歡

有利物浦球迷以直升機橫額恭賀愛隊奪冠。（Getty Images）

利物浦今場5個入球功臣（按圖放大）：

高普成為首名稱霸英超的德國籍領隊，他在頒獎儀式後受訪時表現興奮，再次強調這個獎盃是獻給所有利物浦球迷，「我們所做的一切也是為了我們的球迷，5年前我希望他們由質疑球隊變成相信球隊，而球迷們做到了，使我們贏得英超冠軍。」

利物浦所有市內的慶祝活動，同樣因為疫情下被迫延期，高普發表講話時十分激昂，堅稱「有拖無欠」，當疫情減退後便與球迷們慶祝，「雖然在這一刻我們不能一同慶祝，但當這『垃圾（Bullshit）病毒』離去後，我們便可以一同大肆狂歡，球迷們請作好心理準備。我在利物浦贏得4項錦標，使我相當自豪，我將會與4個錦標合照，我平時甚少這樣做。」

高普接過獎牌時笑得合不攏嘴。（Getty Images）

不過，今場場邊亦有火藥味，高普與林柏特在賽事中曾出現口角，二人因為一次犯規而在場邊隔空交手，但在完場後便「握握手做返好朋友」，二人賽後異口同聲表示這是對事不對人，在比賽當中難以控制個人情緒。

林柏特與高普曾在場邊激烈爭論。（Getty Images）

利物浦球迷場外同樣狂歡：

+ 4 + 3 + 2

佐敦軒達臣負傷捧盃 神奇隊長「出po」賀母會

提早「收咧」的隊長佐敦軒達臣，賽後以隊長身份高舉英超獎盃，當他步上頒獎台時步伐稍稍緩慢。軒達臣及後受訪表示完成了兒時的夢想，「球隊在上季以97分失落聯賽錦標後，我們隨即在歐聯決賽反彈，顯示球隊正在不斷成長。今季是個神奇的球季，慶幸成為球隊的一分子，並有幸在首奪英超的過程中貢獻。英超奪冠既是我加盟的目的，亦是我的兒時夢想，但我相信這不是結局，只是過程。」

佐敦軒達臣表示奪冠一圓他兒時的夢想。（Getty Images）

除了高普成為首名英超奪冠的德國領隊外，球隊主力沙拿亦是首名埃及人奪得英超冠軍，他在賽後亦向場邊記者開心展示英超獎牌。

另外，「神奇隊長」謝拉特在社交網站上載佐敦軒達臣捧盃的相片，恭賀母會奪冠。

在 Instagram 查看這則貼文 Champions ❤️👏 Steven Gerrard（@stevengerrard）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 22 日 下午 3:03 張貼

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