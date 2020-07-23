【英超】阿列沙巴拿加表現再遭狠批　傳車路士開雙倍周薪斟軒達臣

力爭歐聯席位的車路士，未能在利物浦身上取得分數外，同時再一次展露後防線不穩的問題，被紅軍轟入5球。車路士門將阿列沙巴拿加的表現再度被批評，其中一球與隊友出現誤會差點再度失守。 與西班牙同鄉迪基亞同病相憐，阿列沙巴拿加的位置同樣受到威脅，英國傳媒透露車路士準備向甸恩軒達臣開出一紙17萬鎊周薪的合約，成為「車仔」的一號門將。

車路士主帥林柏特今仗派出魯迪格、蘇馬及艾斯派古達組成三中堅，兩側翼衛由馬高斯阿朗素及列斯占士擔任，再加上門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga），可惜這條防守未能抵禦紅軍來襲，上半場已3度失守，下半場法明奴及張伯倫各建一功，結果阿列沙巴拿加今仗5次從網窩拾回皮球。

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阿列沙巴拿加把守最後一關的車路士，今季聯賽已累積54個失球。（路透社）

阿列沙巴拿加今仗5度被射破十指關：

車路士的後防一直被人詬病，今季聯賽錄得54個失球，是前十球隊中失球最多的球隊。

車路士今季曾兩度在一場內失守4球，其中一仗就是揭幕戰對曼聯，面對利物浦單場5度失守創下車路士今季失球最多的紀錄。車路士復賽至今已15次失守，對手在8場比賽中錄得28次中目標攻門，換言之門將阿列沙巴拿加在這段期間的撲救成功率不足50%。

阿列沙巴拿加今場5次失守，其中3球僅站在門前目送皮球入網。（路透社）

門將阿列沙巴拿加的表現再度引人關注，今場5球失球當中，該名西班牙門將在其中3球並未嘗試撲救，只是站在白界線上做觀眾目送皮球入網。

除此以外，車路士今場差點便因Kepa的失誤失掉第6球。羅拔臣完場前罰球左路傳中，看來威脅不大，但阿列沙巴拿加並未出迎沒收皮球，呆站原地看着它越過4名車路士球員後，任由遠柱的雲迪積克起腳，全因射門高出才不至多失。

在轉播片段中清晰聽見，車路士球員高呼「Kepa！Kepa！」，示意阿列沙巴拿加出迎沒收皮球，但他完全沒有反應，猶如站在「VIP位」觀看賽事一樣，及後數名隊友一同攤開雙手望向Kepa，似乎均對阿列沙巴拿加的決定感到不解。

阿列沙巴拿加毫無反應，令一眾隊友相當不解。（Twitter截圖）

車路士球迷看見阿列沙巴拿加的災難級演出後，立即在社交網站表達不滿，狠批Kepa未夠班為車路士把守最後一關，並指他令車路士蒙羞，聲稱他是英超史上最差的門將。

盛傳車路士將為甸恩軒達臣開出兩倍的周薪，撬角該名英格蘭新晉門將。（資料圖片／Getty Images）

【車路士盛傳今夏收購球員】

+ 6 + 5 + 4

林柏特瞄準兩將取代Kepa

車路士今季大灑金錢增兵，迪姆華拿及薛耶治同樣是前場球員，林柏特當然不會讓球隊「頭重腳輕」，早前有消息傳出車路士有意羅致馬體會門神奧比歷，為球隊把守最後一關。

曼聯外借至錫菲聯的甸恩軒達臣，盛傳同樣是車路士的目標之一，根據《曼徹斯特晚報》透露藍軍即將開出一紙17萬鎊周薪的合約，以逾雙倍的周薪吸引軒達臣來投。

車路士改組後防劍指三大目標 林柏特盼招英格蘭新星回巢

英國《太陽報》預計下季車路士夢幻11人：

+ 7 + 6 + 5

各隊豪門爭逐頂級守將形勢（按圖細看）