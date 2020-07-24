【英冠】伯明翰再有驚人舉動　宣布高掛比寧咸22號球衣　

英格蘭「神童」祖迪比寧咸（Jude Bellingham）爭奪戰告一段落，「神童神偷」多蒙特出手隨即成事，正式加盟「蜜蜂兵團」。母會伯明翰出售自家青訓產品後，更將比寧咸的22號球衣榮休，感激該名小將對球隊的貢獻，不少球迷卻對此感到驚訝。

上月底剛滿17歲的祖迪比寧咸，年紀輕輕已成為多支強隊的目標人物，早前更被攝得一家現身曼聯卡靈頓訓練基地，英媒指紅魔鬼出動費格遜游說比寧咸加盟，可惜曼聯與多蒙特的「拗手瓜」再輸一場，英國《天空體育》指比寧咸轉會費高達2500萬英鎊，成為繼查頓辛祖後另一名英格蘭新星加盟「蜜蜂兵團」。

英格蘭天才中場拒絕曼聯費格遜 投多蒙特創17歲身價紀錄

比寧咸成為繼查頓辛祖後，第二名轉投多蒙特的英格蘭小將。（Twitter）

比寧咸年僅17歲，身價逾2000萬及加盟德甲勁旅，他已實現不少球員的夢想，如今他更得到一項足球圈罕見的成就：伯明翰透過官方網站宣布，他們將榮休比寧咸所穿的22號球衣，表揚他對球會的貢獻，以及紀念比寧咸的才華。

伯明翰的聲明表示，「比寧咸雖然只在伯明翰效力一段短時間，但他已成為球隊的代表人物，具才華及勤奮於一身，使他成為球會史上最年輕為一隊披甲的球員。比寧咸在場外同樣是個十分謙遜的人，絕對是我們的榜樣，所以我們希望將他的22號球衣榮休，以表揚比寧咸對球會的貢獻，同時用來啟發其他球員。」

比寧咸在英冠煞科戰中披甲，亦是他最後一次代表伯明翰上陣。（Getty Images）

雖然「神童」比寧咸的潛質十分優厚，但事實上他在過去一年僅為伯明翰一隊上陣43次，交出4個入球及3個助攻，對伯明翰的貢獻實在有限，所以將22號球衣榮休的決定，隨即惹來不少伯明翰球迷的非議。

伯明翰在社交網站發文公布這個決定，球迷們紛紛留言表示這個做法是過譽，部份球迷指比寧咸只上陣40多場賽事便可榮休球衣，是過於兒戲及令人尷尬，更有人嘲諷伯明翰應為比寧咸建立一座雕像。

祖迪比寧咸決定加盟多蒙特，外界對他的未來發展相當期待。（資料圖片／Getty Images）

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