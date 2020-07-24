【西甲】艾馬利回歸成名地　相隔8個月再執教鞭　接掌維拉利爾

前阿仙奴主帥﹑被稱為「歐霸專家」的西班牙籍領隊艾馬利（Unai Emery）回歸西甲，未來3季執教維拉利爾。重返成名地，艾馬利來季可再度於歐霸賽場一展身手，領「黃色潛艇」爭奪歐霸錦標。

維拉利爾聯賽第5位完成後，隨即「打完齋唔要和尚」，解僱前主帥卡利亞（Javier Calleja），及後宣布前阿仙奴及PSG主帥艾馬利走馬上任。維拉利爾在當地時間周四（23日）宣布，委任艾馬利成為主帥，簽下一紙3年的合約，並將於周一（27日）首度以「黃色潛艇」教頭身份出席記者會。

艾馬利自去年11月底被阿仙奴解僱後，相隔8個月終再執教鞭。（資料圖片／Getty Images）

艾馬利去年11月底被阿仙奴解僱，執教僅一年半便黯然離開兵工廠，該名48歲的西班牙籍領隊賦閒半年多後，終於脫離「失業大軍」，再戰西甲。

艾馬利挑戰法甲及英超後，鳥倦知還重返成名地西甲，維拉利爾形容艾馬利十分熟悉西甲，他執教華倫西亞及西維爾同樣取得佳績，更帶領西維爾取得歐霸盃3連霸，並贏得「歐霸專家」的稱號。

維拉利爾透過社交網站公布，委任艾馬利成為新領隊。（維拉利爾Twitter截圖）

艾馬利曾分別帶領華倫西亞﹑西維爾及阿仙奴出戰歐霸，他曾領3支球隊至少打入歐霸4強，「歐霸專家」的稱號絕無過譽。他領軍出戰81場歐霸，贏得其中的48場，僅13次落敗，勝率接近6成。艾馬利新球季率領維拉利爾，再次重返歐霸賽場，令外界期待該名西班牙主帥能否再次證明自己的實力。

艾馬利領3支球隊戰歐霸的最佳成績：

另外，早前宣布今季後離開維拉利爾的老將辛迪卡索拉，一如所料將轉戰中東，加盟由舊隊友沙維執教的卡塔爾球會艾薩德。曾經與「卡叔」在阿仙奴並肩作戰的現任「廠長」阿迪達表示，希望前隊友在未來可重返兵工廠，再度與他聯手，一同執教阿仙奴。

維拉利爾感人歡送兩老將 卡索拉：維拉利爾是我的家

維拉利爾眾將拋起卡索拉，向他作出最後的致敬。（Getty Images）