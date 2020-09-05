K Kwong行山故事2｜高山症腦水腫險死於西藏　與富士山有緣無分

K Kwong何時起與山結緣？可能由他出世的一刻開始，因為他的中文名叫鄺士山，正來自日本名山富士山。可惜，他至少兩次嘗試攀登富士山，都因為天氣問題而放棄。說起外地行山，他還分享了一次瀕臨死亡邊緣的經歷，他在西藏患上高山症，儘管及時落山得救，但留下嚴重的後遺症。

不談化學，不講口罩，與K Kwong只談行山，也訪問了近兩小時，因為他的行山經驗相當豐富，中伏的故事也不少。他幾次在山上與死神擦身而過，有險些高處墮崖，有差點被雷劈，還試過因高山症而昏迷不醒。

跟K Kwong去西貢萬宜水庫行山兼做訪問，他分享了很多中伏的經歷，包括在西藏高山症。（顏銘輝攝）

2012年，K Kwong在西藏經歷了他個人在山上最嚴重的事故。他說：「我那時覺得自己很叻，又行慣山，怎會中招！我之前在黃龍、九寨溝跑步都沒有事。我在三千幾、四千米高跑步都沒有事。那次到5000米，又是坐車上，怎會出事！」

K Kwong在2012年到西藏，坐車上到海拔超過5000米的絨布寺，欣賞珠峰，怎料這次是他最接近鬼門關的一次旅程。（由受訪者提供）

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K Kwong行山的10件裝備（按圖放大）：

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說起那次西藏的經歷，K Kwong都心有餘悸，原來死亡是可以那麼近。（顏銘輝攝）

大自然總會懲罰輕視她的人。

K Kwong嘆道：「我都未開始行，就已經『衰咗』。我都未有活動，只是開了枝腳架。」

「五千幾米高有個地方叫絨布寺，是個看珠峰最靚的地方。我在影珠峰時暈倒，其他人不覺得我中招，以為我有點不適而已，休息一陣就沒有事。」

若不及時下山會死亡

「有個朋友摸一摸我個頭，看看我有沒有呼吸，發現好像沒有呼吸。他第一時間叫：『阿sir唔掂！』測試之後發現我昏迷了，沒有任何反應。這是他們事後告訴我的。導遊說不行了，要立即落山，否則我會死。」

「即刻連夜駕車落山，落到三千幾米，我醒來之後，完全不知發生什麼事，『為何在這裏？我明明不在這裏！』那一刻，我以為自己已經沒有事，痊癒了，回到香港後才知大件事！我去看醫生，看看我當時發生什麼事。醫生說我腦水腫，應該會腦部受損，但很奇怪，我個腦好似沒有受損。」

K Kwong在西藏逃出鬼門關，回到香港才發現有後遺症，他失去了10年記憶。（顏銘輝攝）

有一日，K Kwong終於發現他腦部的損傷在什麼地方。

「有個人找我還錢，我反問還什麼錢，他說：『阿sir你忘記了嗎？我那時讀醫科，你借過錢給我。』有這件事嗎？我真的借過錢給你？我完全不知道發生什麼！」

高山症引致失去10年記憶

「很奇怪，我發現失去了很多記憶。我翻看舊照片，竟然覺得照片很陌生，那真的出事！我沒有印象見過，但每張都相有我。後來我再追查，發現失去了大約10年的記憶。」K Kwong說。

之後K Kwong不再輕視高山反應，幾次再去西藏前，都先服食藥物。他最大的體會是，原來死亡是那麼接近，「原來真的會死人，所以都驚。人不是想像中那麼難死，很容易就會死。」

山，不是你想上就可以上。若果你輕視她，不懂知難而退，山會令你付出代價。

鄺士山這個名字，來自日本最高峰富士山。（Getty Images）

K Kwong中文名叫鄺士山，但他與富士山的緣分似乎未到。

他說：「我爸很喜歡山，好像我那麼頑皮，就用山名為兒子改名。香港沒有名山，他就用世界各地的山，就用富士山，剛巧我都很喜歡日本。我阿哥過身了，他叫崑，即是崑崙山。」

既然名字來自富士山，總要上去一次。他笑着說：「上極都上不到富士山。（想不想行富士山？）想的。我很想行，講起都心傷。」

因為天氣原因，K Kwong放棄了兩次富士山的計劃，原本扛算今年再上，但結果遇上新冠肺炎疫情。（Getty Images）

幾年前，他計劃上，但落大雨，去到五合目就要離開。去年，他買好機票，但那幾天天氣很差，不得不轉地方，改去白馬。

原本計劃今年再上富士山

「我覺得因緣際會，原本打算今年再上，都買好飛機票，但已經退了，今年都不開山。」他嘆道。

K Kwong幾年前行吊燈籠時右膝半月板重創，本應要接受人工關節手術，但奇蹟地6年以來仍然行得走得，未需要做這個手術。他希望膝部可以再捱多幾年，至少讓他上一次富士山。

由於新冠肺炎疫情，今年富士山封山。（Getty Images）

「我遲早都會去一次（富士山），因為我隻腳遲早都會換（關節），換了之後就未必上到。我現在一定上到，但不是天氣不行，就是疫情問題，有點悲悲地。」他說。

富士山是否K Kwong最想去的地方？原來不是。

「我最想去的是base camp（基地營），我去過西藏珠峰的base camp了。另一個想去的地方，我都去過，那是稻城亞丁。」

K Kwong十分喜歡四川的稻城亞丁，表示想再去多一次，但他笑言：「去過那裏之後，就知道什麼叫眼睛在天堂，不過身體在地獄，因為很辛苦。」

K Kwong最喜歡四川的稻城亞丁，以「眼睛去了天堂」來形容那兒的美景。（受訪者提供）

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