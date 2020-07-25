【足球熱話】耶耶托尼現身英乙球會　球迷無限「FF」空歡喜一場

聽到這位球員的消息，就會想起在曼城年代如何一夫當關，以及那首經典歌曲。 離開英倫球壇兩年，為曼城三奪英超的老將耶耶托尼，突然重返英格蘭，身處英乙球隊奧連特（Leyton Orient）的練習場。但莫要開心太早，一代名將只是過客。

奧連特在官方Twitter發布照片，「睇吓邊個嚟咗我哋度」，隨即用威水史解答：「三屆英超冠軍、歐聯、西甲及非洲盃得主耶耶托尼」。

耶耶托尼披上奧連特的練習球衣，令不少球迷「Yeah Yeah Yeah」!（奧連特twitter）

球會官方網頁稱這位世界級中場，自從與今季升上中超的青島黃海約滿後，正物色下一支球隊。身處倫敦的耶耶托尼要保持狀態，經理人聯絡球會，希望可以跟操。球會認為球員亦得到寶貴機會，跟托尼學習，「一家便宜兩家着」，立即答應。

37歲仍未言退，耶耶托尼正在物色下一支球隊，繼續足球員生涯。（奧連特twitter）

托尼在球會頻道中表示謝意，大讚領隊與球會讓他一起操練，心存感激。雖已37歲，仍未言倦：「我只想享受足球到最後，這是我的所有。今天只是鬆鬆腿，星期一會多加踢球，活動更多。」領隊安比頓坦言收到托尼經理人聯絡時，以為是開玩笑。

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奧連特近年經常成為焦點，繼哈利卡尼贊助球衣後，又有耶耶托尼引起話題。（奧連特官方網頁截圖）

網絡世界立即熱鬧起來，轉發與留言不住出現，當然有奧連特球迷幻想一代名將加盟愛隊，助這支英乙排17名的球隊一把。不少留言相當有趣，其中足球經理人遊戲《Football Manager》留言「我哋保證，呢單嘢唔關我哋事」，球迷留言同樣充滿興奮：

簽咗佢未？

我諗為咗呢一次，要將42號退休

下一個奇雲路蘭（保頓名將，退役前曾經效力奧連特）

我哋一定記得買生日蛋糕畀你

耶耶托尼的巔峰日子，助攻助守，為曼城奪得3次英超冠軍。（Getty Images）

不過，托尼只是把握機會「操弗」自己，經理人正在物色新東家。托尼屬意在旅遊限制放寬後，到其他地方落班。耶耶托尼在球員時代贏盡榮耀，2018年離開曼城後轉戰曾效力的希臘球隊奧林比亞高斯，但3個月內上陣兩仗便解約，直至去年5月轉投中甲青島黃海，協助球隊升上中超。

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