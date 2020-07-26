【德甲】新球季落實8月公布賽程　多蒙特15歲神童勢做新夏蘭特

德甲官方今日（26日）公布，2020/21球季將在9月展開。 新球季可以預料繼續是拜仁慕尼黑、多蒙特及RB萊比錫之爭，德甲官方更事先張揚，盛產足球神童的「蜜蜂兵團」11月將可派遣早已備受注目的莫高高上陣。

德甲官方宣布，2020/21賽季的德甲及德乙聯賽均會在9月18日展開，首輪賽事會在9月18至22日舉行，較英超稍遲一周，德甲會在來年5月22日煞科，德乙則定於5月23日煞科；由拜仁慕尼黑對多蒙特的德國超級盃則會在9月30日上演。

同時，德甲賽會亦在官網再提及德國聯賽會（DFL）已於4月修例，將聯賽上陣年齡下限調低至16歲，意味廣受關注多時的多蒙特神童莫高高有望於新球季開始後上陣。「莫高高將於11月20日年滿16歲，意味他將合乎資格在德甲作處子戰」。

莫高高在青年聯賽所向無敵，早已廣受關注。（Borussia Dortmund）

神童中鋒年齡曾惹爭議 新季或隨一隊操練

出身自喀麥隆的莫高高9歲移居德國，擁有喀麥隆及德國雙國籍，在2016年由聖保利轉投多蒙特。莫高高上季為多蒙特出戰U19聯賽，對季初時只得14歲的他而言本身已是「越級挑戰」，但戰畢20場賽事後，他已攻入破該聯賽紀錄的34球之多，平均每40分鐘攻入一球；而他在各年齡段青年聯賽，總共已攻入超過150球。

多蒙特官方曾指出，莫高高的父母一直有意讓他保持低調，因此莫高高在2017年以12歲之齡踢過德國U16梯隊後，長時間未有再代表德國，直至今年2月才應德國足總邀請，代表德國U19。

多蒙特陣中千禧後「神童」：

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事實上，莫高高多年前首次在媒體曝光時，最常被談及的並非他的能力，而是其外貌較同齡兒童成熟、身材亦較高大，德國傳媒曾爭相討論莫高高是否有「報細數」之嫌，但其父親亦多次在訪問中出示官方文件，證明兒子的確是2004年出生。

然而，多蒙特陣中「神童」林立，到底莫高高能否佔一席位？體育總監索克（Michael Zorc）或透露了端倪，他早前向《Kickers》透露暫無意在艾寧夏蘭特的9號位上再作收購，在對賀芬咸的煞科戰前更說：「我跟教練談過，我們的確想讓他跟隨一隊訓練，讓他立刻學會如何與成年球員作賽」，意味莫高高極有可能在新球季於德甲亮相。