【德甲】夏蘭特被逐出酒吧片段瘋傳　曼聯球迷：格連活特比他好

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）半季加盟多蒙特後，表現震撼球壇。場外的他卻有兩面：訓練時無比自律，但對待傳媒的態度屢次惹來批評。 德甲球季結束後，今日（12日）網上又再流傳一條夏蘭特在家鄉被逐出酒吧的片段，引起熱議。

夏蘭特雖然只有19歲，但在足球方面一向相當自律，除了被前教練透露他有相當恐怖的加操清單，也曾傳出他在奧地利效力薩爾斯堡時，為了專注訓練，將專程去探望他的女友請走，他亦不愛蒲、不愛玩。唯一為人詬病的，是他偶爾會以惡劣態度面對傳媒，好幾次的賽後訪問，他都顯得相當冷淡、甚至無禮。

艾寧夏蘭特在足球方面相當自律，因而年紀輕輕已有不俗成就。（Getty Images）

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德甲才剛完季不久，艾寧夏蘭特亦自己返回家鄉挪威，與家人共聚天倫。昨日，他在社交網絡分享與父親夏蘭特（Alf-Inge Haaland）一同砍樹的照片，艾寧夏蘭特在帖文中寫道：「冬天要來了，先砍些柴吧」，其父夏蘭特亦分享了照片，並打趣道：「工作都是我在做，光卻全由他來沾」。

艾寧夏蘭特（左）與父親夏蘭特（右）一同砍柴。（erlinghaaland@instagram）

網民上傳影片 疑在酒吧被驅逐

不過，同日夜晚，卻有人在SnapChat上分享一段影片，並標註「回家吧，艾寧夏蘭特」。影片畫面質素雖不高，但可見一名與艾寧夏蘭特極為相似的男子，遭一名保安衣著的男人推走，被推走的男子似乎極為不忿，手持電話不斷叫罵，需更多人前來平息事件，發片人指這是「夏蘭特在挪威一間酒吧被趕走」的片段。

根據挪威法律，只要年滿18歲便可飲酒，但酒精含量22%以上的飲品則需20或21歲以上才能合法購買，因此，當地不少酒吧都只容許20歲或以上人士進入。2000年7月21日出生的夏蘭特尚有個多星期才滿20歲，未知是否因而被逐。但亦有挪威球迷在影片留言辯護，說大多挪威人在出發去酒吧前已開始飲酒，因此往往到達時已酩酊大醉：「希望大家明白，這是十分正常的！」

艾寧夏蘭特疑在酒吧被逐片段：

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS — Nikolai (@NRypdal) July 11, 2020

多蒙特簽入夏蘭特前，曼聯本來亦有意購入他，惟最後未能成事，這位挪威神童登陸德甲後的神勇演出，亦一度讓不少「紅魔躉」大嘆可惜。今次夏蘭特在酒吧被逐的影片瘋傳，不少曼聯球迷亦就此表達意見：