【新冠肺炎】體育處所及泳池關閉7天　體院全職運動員如常訓練

新冠肺炎在港疫情未有緩解，連日新增逾百宗確診，政府今日（27日）進一步收緊防疫措施。

對於體育業界人士或運動愛好者而言，措施收緊後影響最大的，無疑是繼將所有康文署轄下設施關閉後，今日再宣布將體育處所及泳池納入第599F章的「表列處所」，即除早前已關閉的健身中心、遊樂場所、桌球室等，所有私人體育處所及泳池都必需關閉，預料酒店、私人會所的體育設施都要暫停開放，暫為期7天。

根據城市規劃委員會，康體文娛場所中，與體育相關的場所定義除健身中心、體育館、室外運動場外，尚包括體育訓練場、水上康樂／運動中心、騎術學校、高爾夫球練習場等。私人會所如南華會、及學校如香港大學，早前已宣布暫時關閉所有康體設施。

香港體育學院雖有大量訓練設施，但未受限制，全職運動員可繼續操練。（資料圖片）

至於有大量體育訓練設施、仍有大批精英運動員在內訓練的香港體育學院又會否受影響？體院社區關係及市務總監李忠民回覆，體院不屬表列處所，不受防疫措施影響；且自7月15日起，院方已限制只容許全職運動員回體院訓練，除運動員外，體院各部門主管亦可因應情況安排員工在家工作，減低人流。據知，體院未來亦會延續現有防疫安排，包括不可於體院以外餐廳用膳、不可於體院外有任何社交活動、及在無特別原因下於晚上8時至早上8時間進入或離開體院。

防疫政策收緊，「限聚令」由4人進一步削減至2人，「口罩令」則進一步覆蓋戶外公眾地方，可獲豁免者只得兩歲以下人士，否則要有合理辯解，所謂合理辯解包括：正在飲食、食藥、身體或精神健康問題而不適合佩戴口罩。如此嚴格的措施下，市民要在戶外運動亦是一大難題。

💡💡疫情下跑步，出發前你要考慮的事💡💡

+ 4 + 3 + 2

💡💡德州醫學組織評估各項運動風險（按圖）💡💡

+ 6 + 5 + 4

💡💡德州醫學組織評估日常生活風險（按圖）💡💡

+ 5 + 4 + 3

清洗跑鞋步驟：