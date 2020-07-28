【足球轉會】利物浦奪冠後兩將出走　拉爾拉拿情歸白禮頓

英超球季曲終人散，轉會窗隨即開啟。新鮮出爐的英超冠軍利物浦，兩名年過30歲的球員離隊他投，約滿的拉爾拉拿轉投中游的白禮頓；中堅洛夫雲以逾千萬鎊的轉會費，來季轉戰俄超，加盟班霸辛尼特。

球季結束後，中場拉爾拉拿（Adam Lallana）與利物浦的6年賓主關係告一段落，重回自由身的32歲英格蘭中場不愁出路，早已盛傳熱刺﹑阿仙奴及李斯特城亦有意簽入該名前英格蘭國腳。

拉爾拉拿效利物浦經歷高山低谷 眾將致送紀念品告別

拉爾拉拿以一個英超冠軍結束6年紅軍生涯。（資料圖片／Getty Images）

拉爾拉拿6季英超數據：

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拉爾拉拿最終情投今季成功護級的白禮頓，未來3年將披起藍色戰衣，並穿上14號球衣。拉爾拉拿當然盛讚新東家，表示他與白禮頓是完美組合，並指一支野心十足的球隊，加上隊中不少有潛力的年青球員，使他相當期待新球季的來臨。

白禮頓主帥格拉咸波特（Graham Potter）希望拉爾拉拿以個人能力及經驗，以「老大哥」身份帶領一眾小將，同時成為小將們的學習榜樣。

拉爾拉拿與白禮頓簽下3年的合約。（白禮頓Twitter截圖）

另外，今季僅上陣10場聯賽的中堅洛夫雲（Dejan Lovren），同樣結束6年的利物浦生涯，俄超班霸辛尼特以1090萬鎊轉會費收購該名克羅地亞中堅，並簽下一紙3年的合約。主帥高普指洛夫雲是另一名「紅軍傳奇」，「當我接掌利物浦時，洛夫雲是十分重要的一員，當他顛峰狀態時，他是球員的必然正選，而他在空中的統治力一流。」

現年31歲的洛夫雲合共為紅軍上陣131場，但在今年僅3場披甲。利物浦在去年10月底時，祖高美斯及麥迪比雙雙缺陣，洛夫雲當時臨危受命伙拍雲迪積克，扼守利物浦中路，他上陣的8場賽事悉數勝出。

洛夫雲與沙拿友情情比金堅，但下季就要分隔兩地。（Getty Images）

【足球娛樂．利物浦篇】洛夫雲與沙拿 不可思議的一對

31歲的洛夫雲來季將轉戰俄超，加盟勁旅辛尼特。（辛尼特官方Twitter截圖）

洛夫雲與沙拿如何成為密友？

洛夫雲與沙拿如何成為好友？（01美術製圖）

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