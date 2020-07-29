【抗疫基金】體育教練稱爭取補助被指貪得無厭　康文署否認指控

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，政府自本月15日起關閉康文署轄下康樂設施，體育教練再度面臨手停口停困境。 香港體育教練工會於Facebook貼文透露，上周去信康文署就部份教練未能申請抗疫基金表達申訴，卻遭職員以惡劣態度回應，指其要求是「貪得無厭」的行為。

康文署在疫情下再次關閉轄下體育設施，教練因封場而未能教班，再度面對生計問題。香港體育教練工會專頁發文指，部份教練未能申請到上輪抗疫基金的7500元資助，求助於康文署後只獲官腔回覆。

籌委會委員指出，未能申請抗疫基金的教練多是未有於總會註冊的游泳及健身教練。（資料圖片）

工會在Facebook專頁透露，上周就部份教練未能申領抗疫基金去信康文署，其後收到署方電話答覆，指有關教練未有向所屬總會註冊，因此不符合申請資格；工會續指，署方的說法是早前發放予旗下教練的「特惠金」經已能夠保障教練，做到「補漏拾遺」的效果，至於未來會否繼續發放「特惠金」安排，該職員沒有明確答覆。

特惠金：康文署曾在6月公布，向其主辦或資助的訓練課程及康體活動所僱用的康體活動工作人員，包括教練及導師提供特惠金援助，特惠金金額將等同被取消活動的全數應得酬金。 特惠金援助涵蓋康文署直接僱用的康體活動工作人員，以及在體育資助計劃下受資助體育總會或體育團體僱用的體育教練及人員。有關特惠金已於5月起分批發放。

康文署在疫情下再關閉轄下體育設施，教練因封場而未能教班，手停口停。（資料圖片）

香港體育教練工會：不排除發起請願行動



該工會在文中稱，要向康文署重申，康文署作為香港的體育部門，有責任保障全港的體育教練，抗疫基金的7500港元對體育工作者來說甚為重要，很多教練急需基金度過經濟難關，工會續稱：「可惜有關職員答覆令人氣憤，該職員認為康文署所做一切已對旗下教練『仁至義盡』，指本會及有關教練的要求是『貪得無厭』的行為。」該會透露早前一名在康文署旗下任教30多年的教練致電求助，稱向康文署申請抗疫基金時受不禮貌對待：「感覺像在向對方乞討」，尊嚴全無。該會對康文署的處事手法及態度大感不滿。

籌委會指不排除發起請願行動：「本會會繼續為有關教練爭取到底，不排除日後會向康文署發起請願行動，為教練取回應得的資助和尊嚴。」

香港體育教練工會籌委對於康文署職員的回應大感不滿，爭取基金卻尊嚴全無。（香港體育教練工會Facebook）

康文署：指控「不屬實」

《香港01》就此事向康文署查詢，康文署發言人稱指控「不屬實」、並「肯定職員未曾這樣說」，但記者欲對回電籌委的相關職員進一步查詢時，署方指沒有補充。

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