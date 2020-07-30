【英超】阿積士鐵衛投白禮頓　改披新號碼全因臥床舊隊友

白禮頓成功護級後，轉會窗剛開啟便密鑼緊鼓增兵，引入自由身的前利物浦中場拉爾拉拿後，再從荷甲班霸阿積士引入守衛韋特文（Joel Veltman），增加來季留在英超的本錢。 一個號碼，一個故事，拉爾拉拿加盟後改披14號，與好友佐敦軒達臣穿上相同號碼，韋特文揀選的34號球衣，背後同樣有個感人故事。

白禮頓在英超尾二輪提早成功護級，結果以第15位衝線。英超球季甫結束，白禮頓立即於轉會市場大展拳腳，先簽入前紅軍中場拉爾拉拿（Adam Lallana）及韋根的18歲小將贊臣韋亞（Jenson Weir），再羅致阿積士的荷蘭國腳韋特文，簽下一紙3年的合約，增強球隊實力。

英國《太陽報》指，白禮頓的增兵大計仍未結束，並有意羅致熱刺的22歲中堅科夫（Juan Foyth）。

韋特文成為白禮頓今夏第三簽。（白禮頓Twitter截圖）

司職中堅的韋特文是阿積士的青訓產品，亦是阿積士上年打入歐聯4強的一員，效力多年如今決心出走尋求新挑戰，28歲之齡登陸英超。

再有新兵加盟，主帥格拉咸波特（Graham Potter）稱配合原有人腳加上韋特文的經驗，可改善球隊的後防線，「韋特文是個出色的守衛，可勝任中堅及右閘，加上在歐聯及荷蘭國家隊的經驗，我相信他將會是球隊後防重要一員，十分期待與他合作。」

韋特文效力阿積士多年，是球隊後防必然正選。（資料圖片／Getty Images）

【最新足球轉會傳聞】

+ 3 + 2

改披34號向臥病舊隊友致意

34號，對一眾阿積士球員別具意義，穿上阿積士34號球衣的小將諾尼（Abdelhak Nouri）3年前在一場友賽中突然暈倒，自此腦部永久受損，告別綠茵場。在阿積士穿3號球衣的韋特文，加盟白禮頓後特意挑選34號，向該名舊隊友致意。

阿積士小將當年場上暈倒腦部受損 回家康復進度良好

諾尼在3年前夏天的一場季前熱身賽中暈倒，使他臥床至今。（資料圖片／Getty Images）

韋特文與諾尼鮮有同場的機會，仍無阻他掛念如今長期臥床的對方，並希望以另一方式延續「34號」的足球生涯，「諾尼是所有阿積士球員的朋友，大家也相當愛護他，連入球慶祝時不時展露他的34號球衣。如今我轉戰英超，我知道他也為我高興，所以特意挑選他的34號球衣。」

諾尼的好友祖斯甸古華特（Justin Kluivert）上季轉投羅馬後，同樣披上34號球衣，為諾尼延續完成未了的足球夢，但小古華特今季已改穿99號。

小古華特在轉投羅馬後特意揀選34號球衣，並曾在入球後高舉印有諾尼名字的球衣。（資料圖片）

白禮頓由韋根簽入小將贊臣韋亞。（白禮頓Twitter截圖）

【今夏已落實轉會】