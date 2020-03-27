【足球】阿積士小將當年場上暈倒腦部受損　回家康復進度良好

阿積士中場艾迪克諾尼（Abdelhak Nouri）在2017年7月的友賽中突然暈倒，而腦部受到永遠性損害。 在意外兩年多後，諾尼已從醫院搬回家中，在家人的照料下繼續康復，而他的胞兄接受荷蘭電視的訪問，透露諾尼的最新情況。

2017年夏天一場友賽中，當時年僅20歲的諾尼代表球隊對雲達不來梅時，戰至72分鐘突然休克倒地，並隨即由直升機送院急救，腦部因缺氧永久受損，再也不可重返綠茵場。

諾尼的哥哥Abderrahim在意外後曾透露胞弟已成植物人，但在2018年夏天奇蹟出現，諾尼脫離昏迷蘇醒，意識逐漸恢復並能認出家人，但他的身體依然未能活動，一直需要留在醫院治療。

諾尼在2017年夏天的一場友誼賽中突然暈倒，至今仍然長期臥在床上。（影片截圖）

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諾尼胞兄Abderrahim早前在荷蘭電視台的一個節目中，表示諾尼已返回家中生活，他的狀況遠比在醫院中理想，「諾尼在熟悉的環境與家人同住，他的身體狀況亦較比住院時有改善，他早已脫離昏迷狀態。雖然他可以如常起居飲食，但他仍然需要長期臥床，並相當依賴家人的照顧」。

家人依然如常地與諾尼溝通，雖然他仍未能談話，但偶爾亦以短暫的臉部表情回應，對家人已是一種恩賜，「我們一家人與諾尼以正常的方式溝通，我們亦會與他一同觀看足球賽事，從他微細的臉部表情中不時露出微笑，透露他依然對足球充滿熱愛，而他的笑容對我而言，已是一份十分好的禮物」。

諾尼的胞兄在荷蘭的一個電視節目中，透露諾尼的最新狀況。（Twitter截圖）

阿積士青訓產品之一的諾尼，在2017年升上一隊便遇上意外，諾尼當年在青年軍曾與迪歷特﹑法蘭基迪莊﹑雲迪碧克及祖斯甸古華特等人合作，而小古華特轉投羅馬後，亦特意穿上諾尼的34號球衣，代他完成未了的足球夢。

諾尼（右）在剛升上一隊時，便遇上意外終止其足球生涯。（資料圖片／Getty Images）

小古華特在轉投羅馬後特意揀選34號球衣，並曾在入球後高舉印有諾尼名字的球衣。（資料圖片）

諾尼當年的阿積士青年軍隊友（按圖放大）