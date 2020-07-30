【F1往事】一生只得一次機會　德國車手博懵落場　10圈後慘情退賽

F1是不少車手夢寐以求的「聖地」，想盡辦法擠身這個殿堂級賽事。 於房車賽有不錯成績的希耶（Hans Heyer），1977年得到了一次機會，參加當年德國站賽事，排位賽出局，但這名德國車手以「自己的方式」參加了正賽，可惜10圈過後要上岸，成就了F1史上最奇怪、最經典的「上岸」事件。

希耶16歲才開始賽車生涯，於70及80年代贏過多場房車賽，1975、76及80年3度成為德國房車賽的王者。雖然在房車賽是冠軍級人馬，但這名慕遜加柏出生的車手在Open top賽車經驗不多，1976年曾參加兩站F2賽事，最佳成績為第7名。

希耶在房車賽有驕人成績，但在方程式賽車卻完全不一樣。（網上圖片）

1977年他得到了參加F1賽事的機會，為新建立的德國車隊ATS落場，駕駛美國車廠Penske開發、搭載Cosworth V8引擎的PC4，參加當年於Hockenheimring舉行的德國站賽事。

與今時今日的型式不同，車隊可以報名參加部分賽事，故有時落場的賽車會超過正賽名額，排位賽除了決定正賽起步次序外，亦是資格賽。1977年德國站有30架車參賽，競逐24個正賽資格。

1977年德國站，希耶預賽落選，但因為有熟人關係，得到了首名候補資格。（網上圖片）

經驗不足的希耶，在排位賽只做出1分57秒58的成績，與第24位的墨西哥車手列巴基（Hector Rebaque）差了0.4秒之多，圈速僅列預賽的第27。

不過，多得與賽會職員的關係，希耶成為了候補車手第一名，意味有任何正賽車手臨時退賽，希耶將會是第一個補上。希耶當然「求神拜佛」，有人會讓他一個位置，可是到紅燈亮起一刻依然無人退賽。

1977年德國站開賽前，回顧F1 Turbo年代（1983至88年）世界冠軍：

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希耶趁亂落場，與舒肯不同，他到上岸時才被發現沒有參賽資格。（網上圖片）

這可能是一生人唯一一次賽F1的機會，You only live once，希耶怎可以錯過這個機會？希耶作為候補車手，獲准排在第13行等候機會，但他決定在Pit lane起步，似乎早有預備一樣。

多得相熟的賽會職員趁亂放他落場，希耶迎來人生第一場，亦有機會是唯一一場的F1賽事。出奇的是，沒有任何人注意到Hockenheimring竟然有25部賽車作賽，而且更曾有車Cam轉播！

希耶車Cam：

希耶一場內達成了DNQ、DNF、DSQ的古怪記錄。（網上圖片）

沒有參賽資格如何DQ？

希耶「博懵」成功，但幸運女神未有站在這名德國車手一方，跑了9圈之後，他的Penske PC4因為波箱問題未能繼續下去，第10圈就要提早「上岸」。

F1的職員到此刻才發現希耶根本不應該出賽，最後取消了他的資格，但前提是他在預賽就已經DNQ（Ｄid Not Qualified），賽後報告寫下DSQ（Disqualified）十分奇怪，本身就沒有參賽資格又怎樣被取消資格？

一場比賽達成了DNQ、DNF（Did Not Finished）及DSQ，希耶成就了車壇一個另類的經典傳奇。

事實上，希耶並非第一名「博懵」落場的車手，1974年美國站澳洲車手舒肯（Tim Schenken）亦嘗試趁亂出賽，但6圈之後被職員發現而DSQ。

希耶12次參加勒茫，卻未有一次能完成比賽。（網上圖片）

勒芒劣績瑕不掩瑜

除了F1之外，希耶在另一個車壇盛事亦有一個驚人的紀錄。希耶在耐力賽亦有不曾成績，曾贏過兩大耐力賽Spa 24小時及Sebring 12 小時，但勒芒卻命運迥異。

77年之後未有再參加方程式賽事的希耶，1972至86年間12次參加勒芒24小時耐力賽，但12次都提早上岸，成為勒芒數上最多DNF車手。雖然如此，希耶仍被視為德國賽賽車界一大傳奇，F1最古怪「上岸」事件只令他賽車生涯變得更傳奇。

F1未來5個分站賽程（按圖放大）：