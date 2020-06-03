F1│車隊見錢開眼惹禍　尼日利亞王子的世紀騙案

F1是全球觸目的體壇盛事，吸金力亦是世界一流，故不少商業機構都以贊助車隊或比賽，藉以增加曝光率。 這樣的機會吸引了不少奇怪的贊助商，90年代更曾出現過一名「尼日利亞王子」，到頭來卻是一場世紀騙案。

F1在2018年透露全球有4.9億人透過電視觀看，自然會吸引到贊助商希望從中得到曝光率，增加知名度。不過，這亦使得不少來歷不明的商家埋手。

賽車本身就是一個昂貴的運動，F1車隊每隊的成本都是以過億美元作計算，為了維持車廠運作，不少規模較小的車隊都十分倚賴贊助。再者，研發一輛戰力十足的賽車需要的資金不少，故贊助商在分分秒秒都是競賽的情況下扮演十分重要的角色。

賽車是燒錢運動，資金多少與表現好壞掛鉤。（Getty Images）

雖然來年國際汽車聯會（FIA）將各F1車隊在開發預算上限定於1.45億美元，希望平衡各隊之間的實力，但實情是FIA過去一直都沒有在這方面作出什麼管制。

平治與威廉士的差距就給這張美國站起步圖般遠。（Getty Images）

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+ 6 + 5 + 4

以去年為例，平治去年花了4.84億美元，贏得到了他們於V6混能引擎年代第6座車隊總冠軍，但與此同時，威廉士全年花了1.32億美元，最終於車隊榜墊底，更錄得1300萬英鎊（約1634萬美元）的虧損，使得他們考慮賣盤重組。

以上的例子除了指出車隊之間的差距外，亦解釋了為何有時一些車隊會「見錢開眼」，與來歷不明的金主合作。

飛箭1999年「等錢使」。（Getty Images）

Malik Ado Ibrahim最衫仍不時現身於賽車場。（Getty Images）

1999年，飛箭車隊（Arrows）正在「呻窮」，自稱為尼日利亞王子的Malik Ado Ibrahim接觸這支英國車隊，並宣稱會贊助他們1.25億美元，換取車隊50%股權，定明會於賽季尾段的9月付款。

面對鉅款，飛時即時不疑有詐「𦧲飯應」，並讓「「王子」旗下能量飲品T-minus的黑色佔據當年賽車A20的後半段，前半段仍是車隊的冠名贊助Repsol的橙紅色。

T-minus雖說是能量飲品公司，但產品多是購入其他飲品再改頭換面為T-minus的產品，除了飲品外，T-minus更將電單車、單車拿來作自己的產品。雖然據聞T-minus確實有自己的產品，但完全不能賺錢。

飛箭2003年被禁參加F1。（Getty Images）

當時飛箭職員向外爆料，指車隊從未收過「王子」承諾的贊助費。賽季初時雖不時見到Malik Ado Ibrahim在賽車場上出現，但1999年季尾卻要他付款買下餘下股權時更消失得無影無蹤，最終其股份被一間投資公司Morgan Grenfell得到。

原來，Malik Ado Ibrahim說服了Morgan Grenfell幫助他入股飛箭，要還款時自然逃之夭夭，該投資銀行只能以取得飛箭股份，逼車隊還錢。

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+ 16 + 15 + 14

飛箭在事件後財政壓力變得更大，希望透過重組減壓卻被Morgan Grenfell控告，指他們的重組令到該投資銀行手上的股權被稀釋。

飛箭最後被禁參加2003年F1賽季，只能將車隊資料售予文拿迪車隊，這條「血脈」在2005年紅牛二隊（現已改名為艾法托利）收購文拿迪得以存續到今時今日。

只能夠說：「騙徒手法層出不窮」，飛箭見錢開眼實太愚笨。

Malik Ado Ibrahim 2017年已轉戰再生能源界，繼續「呃飲呃食」的生活。（Getty Images）

「尼日利亞王子」並未絕跡世界，他於2008年又在Nascar使出同樣招數，但最後被該車手的父親入稟控告，雖然最後獲判無罪，但因被德州法院控告作偽證，又無力交出35000美元保釋金，一度被拘留在監獄。

Malik Ado Ibrahim 2010年又開設再生能源公司，但最後發現又是一個騙局，時至2017年他仍是再生能源工業工作，近年已人間蒸發。

Malik Ado Ibrahim有可能是真的想利用T-minus創一番事業，亦有可能只是想享受五光十色的F1世界。無論如何，當一個人向你開出一個難以置信的條件，這個人大概不可能相給予信任。

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