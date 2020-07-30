足球熱話│威廉王子深信小王子可成維拉神射手　曾抗拒兒子做車迷

喬治王子（Prince George）可成維拉神射手？英國劍橋公爵威廉王子（Prince William, Duke of Cambridge）作為父親對此深信不疑。 《BBC》最近推出由高治主持的Podcast，威廉王子放下王室身分，變成了一名普通球迷，大談球場上的趣聞外，亦透露小王子並非跟自己一樣喜愛阿士東維拉。

威廉王子在英國收緊防疫政策時，於住所肯辛頓宮（Kensington Palace）與高治及另外兩名主持錄製《The Peter Crouch Podcast》，除了推廣注意球員精神健康的「Heads Up」活動之外，4人邊飲啤酒邊「講波經」。

威廉王子接受高治等人訪問「講波經」。（twitter @KensingtonRoyal）

已經成為3名小孩的父親，威廉王子坦承睇波是自己可以放鬆的活動，成為了生命中更重要的一個嗜好。

身分轉換成球迷，威廉王子表示自己亦會睇到火滾鬧人，但因為自己同時是英格蘭足總主持，故不能聲討球證，「只能在腦海中暗罵」。身為足總主席，威廉王子掌握英格蘭國家隊主帥的「生殺大權」，主持問英格蘭要連續輸幾多場，他才會決定現任主帥修夫基，威廉王子笑道：「視乎我何時覺得悶了。」

威廉王子受訪片段：

🎙️ Talking curries, future Aston Villa legends, #HeadsUp and @England…



Prince William joins #ThatPeterCrouchPodcast ⚽ pic.twitter.com/bc022TlFHV — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 29, 2020

威廉王子指自己身為英格蘭足總主持，睇波雖然會發火，但不能開口鬧球證。（twitter @KensingtonRoyal）

最怕喬治成為伯明翰球迷？

作為維拉忠實球迷，威廉王子去年10月曾帶過喬治王子及夏洛特公主（Princess Charlotte）入場，觀看維拉作客諾域治一戰，又透露喬治在比賽末段看得十分興奮。

威廉王子不會要小王子跟他一樣支持維拉，不過被主持問到若果喬治喜歡維拉死敵伯明翰時，威廉王子面有難色，苦笑中給了一個不置可否的答案：「你非要問這個問題嗎？」

威廉王子不會強迫兒子跟隨他捧維拉。（網上圖片）

威廉王子深信喬治若在足球發展，要成為維拉神射手絕對沒有問題。（網上圖片）

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堅信兒子可成維拉最強射手

似乎就算喬治王子有天表示自己是伯明翰球迷，威廉王子仍會「忍痛」接受。不過，威廉王子透露喬治王子支持車路士，自己亦曾有點抗拒，但見到林柏特上任「藍戰士」領隊後，隊內文化有改變，亦開始接受喬治做「車迷」。

被問到如果喬治王子在足球方面有天份，可否成為足球員，更甚者成為維拉前鋒時，威廉王子直接答：「當然可以了，我認為他可以成為維拉隊史神射手。」

威廉王子受訪片段：