【桌球】衞冕卓林普單季100次一棒過百　世錦賽禁觀眾入場

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周五（31日）宣布由8月1日起，英格蘭範圍內計劃試行本周末進行觀眾入場的賽事，為加強防疫將全部改為閉門比賽。這意味於昨日展開、作為球迷重新入場觀賽的桌球世錦賽，由今日起改成禁止觀眾入場。 世錦賽首日，衞冕的卓林普（Judd Trump）完成今季第100次「一棒過百」（Century Break），成為史上第二人。

桌球世錦賽於31日展開首圈賽事，作為球迷重新入場觀賽的試行賽事，得到了政府的許可，每場比賽允許約300名球迷入場。

昨日展開的世錦賽正賽，吸引了205名觀眾入場，大部分沒有戴上口罩。（World Snooker）

不過此舉一度引來奪冠大熱之一的名將奧蘇利雲強烈抨擊，稱做法是把球員當成是實驗室的白老鼠，在他看來2021年前的室內比賽都不應該讓觀眾入場。日前，打入世錦賽正賽的49歲老將咸美頓，不滿允許觀眾進場，患有哮喘的他最終選擇退賽，引發軒然大波。周五的世錦賽首圈賽事，吸引了205名球迷入場觀賽，現場只得少數人戴上口罩，着實抹一額汗。

隨約翰遜「改口」禁止觀眾入場，桌球世錦賽也宣布次日賽事將閉門進行。（World Snooker）

同日，因英國近日疫情反彈，首相約翰遜改變計劃，他在倫敦舉行的記者會上宣布，於8月1日起實施的「解封」措施將暫緩執行，英格蘭的體育賽事至少在8月15日前，需閉門作賽。英格蘭的保齡球館、溜冰場以及室內演出場館等不會恢復經營，一些大型會議活動也不會舉辦。

首相約翰遜早前「解封」政策允許賽事讓觀眾入場，現因疫情反彈延遲「解封」。（GettyImages）

頭號種子的卓林普在首日反勝英格蘭球手福特，更完成今季第100次「一棒過百」。（Getty Images）

卓林普單季百次Century Break 史上第二人

衞冕的卓林普在首圈面對福特，甫開賽落後局數0：3下，第二節回勇展開反擊，其中於第4局打出一棒104分，第15局再打出一棒131分，最終驚險以局數10：8淘汰對手晉級。卓林普在賽事中完成單季第100次「一棒過百」，成為史上第二人。



他是繼2013/14賽季尼爾羅拔臣（Neil Robertson）後史上第二人單季100次「破百」，當年羅拔臣以單季103次創下紀錄，卓林普或有機會於今屆世錦賽打破對方紀錄。

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