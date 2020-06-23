【桌球】奧蘇利雲嫌安全措施麻煩　「未來或許只參加3至4項賽事」

各項體壇賽事在做足安全措施下逐漸重開，盡可能在安全的情況讓一眾運動員參賽。早前重開的桌球球季，由冠軍聯賽（Championship League）打響頭炮，但「火箭」奧蘇利雲卻對賽事所採取的安全措施大吐苦水，更指病毒測試令他的鼻腔受損。

新冠肺炎疫情影響下，各項體壇賽事紛紛停擺，在近日逐漸受控才得以重開，英國政府批准在6月起恢復體育賽事，包括英超在內的賽事終可回歸。

在米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）上演的桌球冠軍聯賽成為首個舉辦的桌球賽事，賽會採取不少安全措施，確保一眾球手在沒有染上新冠肺炎下作賽，球手們除了比賽以外的時間只可留在酒店房間，同時需要接受病毒測試。

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）及卓林普（Judd Trump）等名將亦有參賽，結果由比利時球手比素（Luca Brecel）奪冠。

奧蘇利雲新造型戰冠軍聯賽 16強僅一情況出局卻意外成真

奧蘇利雲怪責因病毒測試而使他的鼻腔受損。（資料圖片）

奧蘇利雲新舊造型對比：

+ 2

「火箭」在賽事中亦遇上爭議，當他與卡基（Sam Craigie）出戰16強分組賽時，奧蘇不時發出感冒的聲音，卡基在賽後指他的行為噁心。奧蘇利雲在Instagram直播中與名宿亨特利（Stephen Hendry）對談，「火箭」對當時發出的聲音解畫，原來是病毒測試惹的禍，「當工作人員採集我的鼻液樣本時，他很用力地塞進我的鼻內，期間使我的鼻腔受傷，及後兩天不停流鼻涕。」

除此以外，奧蘇對賽會的安排亦相當不滿，被困在房間的時間十分難熬，「我在冠軍聯賽期間十分崩潰，需要留在沒有窗的房間24小時，吃一些與飛機餐無異的食物，當然有球手對這安排讚好，但卻使我相當困擾。若果全年維持這些措施的話，我或許只參加3至4項賽事。」

世界桌球錦標賽將在7月底開鑼，而賽事亦大有機會有類似的安排，奪冠大熱之一的奧蘇利雲表示當然會參賽，但若果在為期超過兩星期在限制及檢測下生活，並非長遠可行的計劃。

奧蘇利雲稱每項賽事亦有嚴謹限制，並非可行的長遠方案。（資料圖片／Getty Images）

同場加映：傅家俊創辦桌球學校