【英格蘭足總盃】阿仙奴2：1反勝車路士　歷史性14度封王

英格蘭足總盃決賽，「倫敦雙雄」阿仙奴與車路士在空蕩蕩的溫布萊球場爭奪錦標，「美國隊長」普列錫開賽早段先開紀錄，惟車路士隊長艾斯派古達先輸12碼後再傷出，戰情隨即逆轉，兵工廠在隊長奧巴美揚梅開二度下，以2：1反勝車路士，歷史性第14度捧走足總盃錦標。

由阿迪達及林柏特兩大少帥帶領的「倫敦雙雄」，今仗在溫布萊球場力爭執教生涯首度奪冠。正如英國傳媒所料，林柏特今仗將棄用阿列沙巴拿加，改以老將卡巴尼路把守最後一關，前線繼續起用基奧特掛帥。阿迪達續以大衛雷斯率領防線，前線派出尼高拉斯比比﹑拿卡錫迪及奧巴美揚攻堅。

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阿迪達繼續派出奧巴美揚及拿卡錫迪攻堅。（路透社）

阿仙奴開賽早段，格列沙加一次後場失誤，美臣蒙特即時找到機會施射，阿仙奴門將馬天尼斯雙手撲出。「車仔」隨即撕破阿仙奴後防，蒙特左路策動攻勢地波傳中，基奧特巧妙地後踭傳給入楔的普列錫，輕鬆近門建功，成為首名美國球員足總盃決賽有進帳，開賽僅5分鐘先拔頭籌。

「美國隊長」普列錫接應基奧特妙傳，開賽5分鐘先開紀錄。（Getty Images）

戰至上半場中段，阿仙奴站穩陣腳後，尼高拉斯比比妙射建功，可惜越位在先入球無效。兵工廠在「食詐糊」後愈戰愈勇，奧巴美揚接應隊友長傳，以速度力壓對方隊長艾斯派古達，逼使對方使出超技術，禁區內拉跌奧巴，球證直指12碼點，奧巴美揚親自操刀，28分鐘追成1：1平手。

奧巴美揚博得12碼後親自主射，助阿仙奴追成1：1平手。（Getty Images）

阿仙奴扳平後，車路士隊長艾斯派古達及後傷出，車路士後防線頓失方寸，阿仙奴氣勢上佔優，可惜未能乘勢再取入球，結果兩軍上半場打成1：1返回更衣室。

車路士隊長艾斯派古達上半場傷出，車路士後防一度頓失方寸。（Getty Images）

車路士甫換邊即迎來壞消息，普列錫快放後起腳惟不幸拉傷退下火線，再添一名傷兵，並需要軍醫攙扶離場。阿仙奴延續上半場末段的氣勢，換邊後繼續向車路士施壓，及後魯迪格一次失誤，拿卡錫迪與奧巴美揚即策動反擊，可惜同樣無功而還。

入球功臣普列錫在下半場初段拉傷，成為車路士今仗第2名傷兵。（Getty Images）

比利連由後半場引球推進，以速度壓過魯迪格後，被基斯甸臣踢跌，但皮球落在尼高拉斯比比腳下，球證在得益下未有吹罰，比比橫傳予奧巴美揚，當卡巴尼路出迎便瀟灑地挑射入網，67分鐘梅開二度，並領兵工廠反超前2：1。

車路士禍不單行，高華錫侵犯格列沙加兩黃一紅被逐，車路士在十人應戰下形勢更惡劣，及後兩軍未有改寫紀錄，阿仙奴憑奧巴美揚兩個入球反勝車路士。

阿仙奴繼2017年後再度高舉獎盃，歷史性第14次足總盃封王，同時取得來季歐霸盃分組賽的資格，連續24個球季出戰歐洲賽，亦是主帥阿迪達執教生涯首項重要錦標。

奧巴美揚瀟灑挑射笠死卡巴尼路，協助阿仙奴反超前。（Getty Images）

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