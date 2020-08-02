【足球】恩莫比尼終打破美斯C朗壟斷　意甲神鋒奪歐洲金靴獎

如果高普是懂得點石成金的主帥，恩莫比尼（Ciro Immobile）就是那塊抵死不從的頑石。 外流多蒙特、西維爾均失敗告終，被認定為意大利國家隊未能晉身2018世界盃決賽周的「敗家仔」，等待至而立之年，他終於吐氣揚眉，以36個意甲入球榮膺意甲神射手兼歐洲金靴獎得主。 即使進度不似任何人預期，亦走過一段不堪回首的冤枉路，這塊頑石總算點頭了，證明自己也可擠身頂級前鋒之列。

眼光獨到的祖雲達斯，12年前已看中恩莫比尼，將他由那不勒斯帶上都靈。老婦人不夠耐性等待他成長，一隊上陣3次之後，先將他賣到熱拿亞、一年後買回一半擁有權、再將他賣給都靈同市對手拖連奴。

23歲仔，去到拖連奴以為終有出頭天，33場意甲攻入22球，成為意甲神射手，較祖雲達斯2013/14球季首席射手泰維斯（Carlos Tevez）的19球還要多。怎料祖記看到投資終有回報，懶理與拖連奴的共同擁有協議未傾妥，即將他1800萬歐元賣到德甲球隊多蒙特，成為災難的開端。

跟隨高普是不少足球員的夢想，偏偏恩莫比尼並不欣賞，在德國發展不如意，他選擇怪罪這個時任多蒙特主帥，「實在太少戰術訓練，太少做健身」，他發炮：「我們季前非常勤力，但平日並不然。一切也是以耐力為目標，高普做很多事情振奮士氣，令球員表現得更好，在戰術層面上，我們並不夠努力。」 即使他最後補上一句：「他畢竟是個好教練，晉身歐聯決賽不能靠運氣」，在多蒙特踢不出水準，他埋怨高普多於自己。

【恩莫比尼兜兜轉轉足球生涯】

+ 5 + 4 + 3

由抱怨到成長

這番言論激嬲球會管理層，加上全季聯賽只入3球，多蒙特眼見貨不對辦，一季後將他先借後賣予西甲球隊西維爾。

在西維爾只逗留6個月，便被外借回拖連奴，期間只曾8次西甲上陣，今次他將矛頭指向時任西維爾教頭艾馬利，「我感覺很差，我沒有多少機會」，他在Instagram訴苦：「一月時我已想走，艾馬利卻要求我留下來。我一開始上陣已射入兩球，但艾馬利再次調走我，於是我想：『這個男人根本什麼也不懂』」，重點是，「當你感覺不到自己屬於團隊之中，一切也是徒然。」

不斷抱怨之後，他發現自己無論在德國或是西班牙均是格格不入的醜小鴨。

恩莫比尼曾經埋怨高普的訓練方式。（網上圖片）

在拉素重生

曾經被寄予厚望的意甲年輕神射手，2016年夏天放洋失敗回流加盟拉素，轉會費只不過是875萬歐元，連同經理人費1000萬歐元有找。可想而知，恩莫比尼當時如何被看淡。意想不到的是，他在這家羅馬球會立即重生：36場意甲攻入23球，帶領拉素得第五名，搶得一個歐霸席位。曾經在德甲、西甲被遺棄的醜小鴨，回到意甲成長為美麗的天鵝。

無論是語言、文化、訓練方式，甚至是食物、氣候、思鄉病或什麼原因也好，回到意大利的恩莫比尼，立即如魚得水。在拉素的第二個球季，他以29球與當時效力國米的伊卡迪並列，時隔4年看似不長卻已歷盡萬水千山之後，再次奪得意甲神射手榮譽。上季有點失準只入15球，惟有意大利盃落袋，今季發揮出生涯最佳狀態，一舉轟入36球，追平希古恩2015/16球季在拿玻里創下的36球意甲紀錄，第三度榮登意甲入球王，同時力壓美斯、C朗和羅拔利雲度夫斯基等一眾頂級前鋒，奪得歐洲金靴獎。

重生之後，他亦收起昔日怨念，感謝知他甚深的主帥施蒙尼恩沙基，「他是跟我相處得最好的教練……我知道他，他也知道我。」甚至連過往對高普的不滿也一筆勾銷，「高普是個偉大的足球專家，我時常說希望可以在自己最佳狀態下跟他一起工作。他是個全面的教練，各方面也很出色。」恩莫比尼說高普令他想起施蒙尼恩沙基，「他們鼓勵球員的技巧非常相似，只是形式上略有不同」。

【今屆歐洲金靴獎十大】

+ 7 + 6 + 5

歐洲金靴獎： 自2007/08球季開始，13個球季以來美斯拿過6次，C朗拿過4次，兩人以外只有蘇亞雷斯拿過兩次（其中一次與C朗共同奪得）和科蘭效力馬體會拿過1次。 由2008/09球季開始，連續11屆得主均來自西甲，只有2013/14球季仍效力利物浦的蘇亞雷斯，與C朗共享榮譽。 對上一次有意甲球員奪得歐洲金靴獎，已經要數到2006/07球季的羅馬王子托迪。在此之前，獎項分佈比較平均，之後卻成為西甲（主要是C朗和美斯）壟斷局面，直至2019/20球季由恩莫比尼打破悶局。

那不勒斯情意結不再？

意大利一代射手「白頭佬」拉雲拿利接受ESPN訪問時認為，恩莫比尼在西班牙和德國吃盡苦頭早成過去，如今更證明他是世界頂級球員，「只要給他足夠時間，便能展示頂級球員一面。」

30歲看似是足球員生涯的分水嶺，對恩莫比尼而言，一切可能只是個開始。他的持續勇態吸引被指包括利物浦在內的歐洲各大豪門注視，或許正因如此他才會改口大讚高普。無論轉會窗有沒有動靜，職業生涯的終點站似乎已經想好了──回到故鄉那不勒斯，效力拿玻里。「我的確幾乎加盟拿玻里，希望有朝一日可以為他們效力。不過我到達拉素之後過得很開心，已沒有再想過拿玻里了。」

終於成功為拉素搶得來季歐聯一席，他目前一心只有拉素：「我不知道自己會否在這裏結束球員生涯，或許到我33歲的時候，拉素已成功得不再需要我。我不想成為任何人的負累，我會繼續盡全力為這件球衣付出一切，為時愈久愈好。」