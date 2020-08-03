東京奧運｜殘奧會修例痛失參賽資格　英輪椅籃球員心碎考慮截肢

「我沒有想過，我的殘疾竟不夠差去做殘疾運動。」26歲的英國輪椅籃球隊成員George Bates無奈說。 自小便以殘奧會為畢生夢想的Bates，日前被國際殘奧委會（IPC）告知其所患的複雜性局部疼痛症候群不符合參賽資格後，考慮做截肢手術以符合「標準」。

籃球場上，球速要快落點要準，一不留神便會被對手搶截反攻；現實世界也不仁慈，自小便喪失跑跳能力的George Bates，輪椅上控着籃球尋回自我價值，卻被奪去了夢想的殘奧會資格，無法在運動員視為最高榮耀的舞台上披上英國戰袍。

26歲的Bates自13歲接觸輪椅籃球後，一直是英國隊主力，曾助英國在世界盃及歐錦賽分別奪金摘銀。（George Bates Instagram）

11歲患病失跳走能力 輪椅籃球重拾生命熱情

Bates在11歲時踢足球受傷，及後發展為複雜性局部疼痛症候群（CRPS），此病使他無間斷的感到疼痛，不得不使用拐杖走路，14歲那年醫生曾告訴他雙腿可以截肢，惟當時Bates沒有聽從醫生的建議。

他在13歲時接觸輪椅籃球，重新為人生找到了熱情的所在，改變了他的人生軌跡。

Bates自13歲接觸輪椅籃球後，一直是他的生活重心，殘奧是他的畢生夢想。（George Bates Instagram）

雙手被車輪磨出血 17分鐘17分助英國捧世界盃

球場上時時碰撞，受傷是運動員的「家常便飯」，除此以外，輪椅籃球員每個人雙手都會因為長期練習而被輪椅車輪磨到長出厚繭或破皮。他們有時候手部會流血，因為指甲插到輪上的鋼絲，但他們知道這就像練結他的手指會長繭一樣，是必經的過程。

Bates在世界盃上大放異彩，17分鐘攻下17分，助英國捧盃而回。（George Bates Instagram）

2018年輪椅籃球世錦賽的冠軍戰上，Bates以17分鐘攻入17分高效表現，助英國擊敗美國贏得隊史首座世界冠軍，也曾助英國奪得歐錦賽亞軍。他在場上攻守轉換迅速而猛烈，每一個搶攻和防守動作與推動輪椅前進的傳球，都是以血汗交織的訓練得來的。

然而，恰恰就是因為他仍擁有雙腿，國際殘奧委會判定他不符合2021年東京殘奧會的參賽資格。

Bates在兒時沒有選擇截肢，現在卻「不得已」因殘奧會夢想而重新考慮。（George Bates Instagram）

國際殘奧會改標準 「令我再次面對心碎抉擇」

正值殘奧備戰期間，Bates上周被告知，他罹患的疾病在國際殘奧委員會2015年修改標準後，已不被認定為符合條件，Bates將無法參加2021年的東京殘奧會。他自今年一月起便與IPC溝通，IPC承認他罹患的CRPS，這項疾病對他的肌肉力量、負重及運動範圍帶來長期負面影響，最終卻仍維持原判，使他無法參賽。

「我已被註冊為殘疾運動員15年了，因此得知結果後很震驚。我為輪椅籃球付出了所有，贏得一面殘奧獎牌是我畢生的夢想。」兒時沒有接受截肢手術的他，不排除會因此而再陷苦思，「這令我要再一次面對這心碎的抉擇。」

Bates向IPC上訴失敗的話，會考慮截肢以重獲參賽資格。（George Bates Instagram）

儘管IPC回應表示對Bates的情況感到同情，仍認為他所患的複雜性局部疼痛症候群是一種健康狀況，而不是殘疾。上個月，兩奪殘奧會輪椅籃球金牌的加拿大隊隊長David Eng，也被通知其身體障礙在改制後不符合資格出賽。

Bates不諱言，若各種上訴途徑仍無法改變結果，將考慮截肢以重獲參賽資格。現實世界的勝負，更為殘忍。

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