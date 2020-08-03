人間有愛︱沙排港將劉梓浩癌症復發網上眾籌　一天內超額籌250萬

香港沙灘排球代表劉梓浩上月證實白血病復發，昨日（2日）透露已進行4次化療，惟積蓄耗盡，於是發起網上眾籌，目標籌得60萬，預留作第二期標靶醫藥費之用。 僅一天時間，他在社交媒體表示已超額完成眾籌目標並籌得250萬，於是宣布停止接受捐款，「由衷感謝各位有心人的捐款，多謝大家一起見證人間有愛。」

2018年亞運，當時僅23歲的劉梓浩在比賽期間不適退賽，最終確診白血病（血癌），經歷漫長的治療後一度回復正常生活，惟上月不幸癌症復發，一個月內再接受了4次化療。

他昨日在社交媒體透露，醫生建議所使用的新型標靶藥Blincyto，能減少骨髓中殘留壞細胞、增加骨髓移植成功率。然而，使用該款藥物後積蓄所剩無幾，只好發動眾籌。他當時希望籌得60萬港元，當中50萬港元會用作第二期Blincyto藥費用，餘下10萬元則用以應付住院、治療等其他必須醫療開支，及術後康復的日常基本開支。

「劉梓」發文向大家表達謝意，素未謀面的人們踴躍捐款令他很感動，「你們知不知道我昨晚激動得睡不着覺？」（劉梓浩Facebook）

發文一日籌得250萬 「讓我深深體會到愛」

今天晚上，「劉梓」在社交媒體發文表示「停止接收捐款」，因「出Post」僅一日後，已超額完成眾籌目標並籌得250萬，由於數目遠遠超乎他意料之外，他希望暫停接收捐款。他在文中感謝充滿愛心的每一位捐款人士，讓他深深體會到愛。

「由昨天下午3時出post開始，我的Whatsapp、Paypal提示不斷——這一切，都是出自每位有心人的關心和善心。」曾與沙排拍檔王沛林在全運會取得第6名、全國巡迴賽總決賽亞軍，並令沙排首度成為香港體育學院資助項目，這名港將說道：「我只是一個小伙子，過往默默為體育夢想努力。你們也許與我素未謀面，但今次籌款反應如此熱烈，真的，你們知不知道我昨晚激動得睡不著覺？」

劉梓浩曾與拍檔王沛林為香港沙排創下許多歷史：

他透露，得到大眾鼎力襄助後，本周四覆診時會跟醫生商討療程會否有其他更佳選擇，一有定案便會向大家公布。他更保證，會確保大家的善款都是用在治病方面，也會仔細思考療程和治療費用以外多出來的善款如何處理。

他在文末再次感謝大家讓他深深體會到愛，「同時，也希望大家把這一份溫暖的心意，繼續分享給社會上其他有需要人士。謝謝各位！」