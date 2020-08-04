【足球轉會】車路士換血大計　今夏或多達10人離隊連簡迪都賣得

車路士領隊林柏特銳意帶領藍戰士重拾他球員年代的輝煌，在轉會禁令下執教一季戰績超越預期，要實現理想中的宏圖，今個夏天轉會市場的搶人戰至為關鍵。 他心儀的夏維斯、芝維爾、迪格蘭賴斯、尼敦阿基等全部身價不菲，英國《泰晤士報》指球會有意賣走4個守將套現，甚至連法國中場簡迪也願意善價而沽，加上韋利安、Kepa和另外3個邊緣人，或多達10個一隊成員離隊。

早在球季尚未完結之時，車路士已率先引入迪姆華拿和薛耶治兩個攻擊球員，之後再跟夏維斯、芝維爾等多單大刁扯上關係，球會的雄心可見一斑。

即使得到球會信任，大開水喉支持，林柏特還是要清走一批不合心意或有離心的球員，以便騰出薪酬空間，順便可以套現。

【車路士盛傳今夏離隊名單】

+ 6 + 5 + 4

飲水哥與芝維爾合照露玄機？

車路士今季在主將夏薩特離隊之下，前線仍保持火力，最重要是保住英超前四取得歐聯席位。然而失球高達54個，是前10位球隊中最多，並且多次從領先的情況下被逆轉，總共失掉18分。到上周六足總盃決賽，球隊再次在領先的情況下被阿仙奴後上連入兩球擊敗。

林柏特深知球隊必須盡快改善防線問題，尤其是攻強守弱的左路守將馬高斯阿朗素，因此早已立定主意購入李斯特城的芝維爾（Ben Chilwell）取而代之。這宗重磅轉會傳聞出現多時，最新再因今季先後外借般尼和維拉的真禾特（Danny DRINKWATER）在社交平台上載跟芝維爾一起度假的合照，以及一句：「夏日球探任務！優秀的男子和足球員」，令芝維爾加盟車路士的消息再次炒得火熱。

23歲的芝維爾為李斯特城青訓產品，跟年長7載的真禾特曾為李斯特城隊友，直到「飲水哥」2017年轉投車路士，如今看來兩人大有機會再做隊友。

【車路士盛傳今夏收購球員】

+ 6 + 5 + 4

防線不濟 大換血在所難免

一對中路守將葛特蘇馬與基斯坦臣的成長均不似預期，前主帥干地簽入的另一左閘艾馬臣柏美尼也不合符林柏特要求的水平，連同阿朗素共4人，全部在清除瘀血名單之上。較令人意外的是，車路士願意放走法國防守中場簡迪。

無論是林柏特或是上一任領隊沙利，均難以將簡迪放入他們的理想陣式當中，令他無法發揮最佳水平。目前球隊急欲改善防線漏洞，因此不介意將他套現。

被林柏特一再棄用的門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga），據報由於疫情關係難望收回他的7100萬英鎊轉會費，故此車路士今夏計劃先把他外借。巴西翼鋒韋利安已拒絕球會最後一次提出的終極合約，離隊已無可避免。加上巴克里、巴舒亞伊和巴卡約高3個邊緣人，藍軍今夏隨時可多達10人出走。

【英超】阿列沙巴拿加表現再遭狠批 傳車路士開雙倍周薪斟軒達臣

英超Big 6全部都要買中堅 頂級守將勢成今夏標王

英國《太陽報》預計下季車路士夢幻11人：

+ 7 + 6 + 5

【各隊豪門爭逐頂級守將形勢（按圖細看）】

+ 6 + 5 + 4

【今夏已落實轉會】