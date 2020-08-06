【歐霸】國際米蘭挫基達菲闖8強　干地證買斷山齊士好事近

國際米蘭對基達菲的歐霸16強賽事，在停擺前未及上演，今仗改在中立場舉行一場過的16強，國米憑盧卡古及艾歷臣上﹑下半場各建一功，兩球淨勝基達菲晉級。 另外，國米買斷阿歷斯山齊士一事有進展，主帥干地稱這是明智的收購，而曼聯主帥蘇斯克查亦確認山齊士即將離隊。

意大利新冠肺炎疫情在今年3月非常嚴重，國際米蘭對基達菲、西維爾對羅馬的兩場歐霸16強首回合未及在停賽期前上演，如今改以一場過形式，於德國的中立場決出勝負。

今場歐霸16強在史浩克04主場上演，國米主帥干地將基斯甸艾歷臣先列後備，前線續由盧卡古及拿達路馬天尼斯的「高矮配」攻堅。國際米蘭在上半場中段以一次相當直接的攻勢建功，守衛巴斯東尼（Alessandro Bastoni）大腳長傳，盧卡古以身位力壓基達菲球員，在禁區內起腳破網，33分鐘打開紀錄。

盧卡古以身位力壓對手球員建功，上半場先開紀錄。（Getty Images）

基達菲下半場有追平的黃金機會，國米的高甸禁區內犯手球，佐治摩連拿（Jorge Molina）操刀射斜宴客。大難不死的國際米蘭，及後由後備入替的艾歷臣補射得手，為球隊奠定勝局，結果國米以兩球淨勝基達菲，順利躋身8強。

後備入替的艾歷臣攻入奠勝一球，協助國米晉身8強。（Getty Images）

歐霸16強戰果（按圖放大）：

國米買斷山齊士好事近 干地：這宗交易明智

由曼聯外借至國米的阿歷斯山齊士，今仗亦有後備上陣，早前盛傳山齊士有意留在米蘭，惟「山神」的高薪一直左右他的前途，早前意媒透露國米與曼聯達成共識，即將買斷山齊士並簽約3年。

辛祖投曼聯又近一步 山齊士留國際米蘭有轉機

山齊士有望來季續效國際米蘭。（資料圖片／Getty Images）

干地賽後受訪時，盛讚買斷山齊士是個聰明的抉擇，「山齊士來到球隊後，逐漸脫離傷患困擾並回復比賽狀態，我認為山齊士可以繼續貢獻球隊，這個是十分明智的轉會。」

曼聯主帥蘇斯克查領軍戰畢歐霸16強後，他同樣確認交易進行中，並祝願「山神」未來一切順利，「球隊方面正處理山齊士的轉會，他即將離隊，祝願他未來可有更好發展。他是個出色的球員，可惜未能在曼聯發揮其實力。」

國米主帥干地認為買斷山齊士是一宗明智交易。（Getty Images）

曼聯近代7號球衣主人：

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