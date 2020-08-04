【足球轉會】辛祖投曼聯又近一步　山齊士留國際米蘭有轉機

近了近了！轉會傳聞常客曼聯，外媒消息指在買賣上同樣有進展，《天空體育》透露紅魔鬼與多蒙特達成共識，查頓辛祖即將簽約落實。借用期即將屆滿的阿歷斯山齊士，根據意媒消息指國際米蘭願意全數支付「山神」的人工，有望繼續留在米蘭。

查頓辛祖加盟曼聯的消息，在近月「老是常出現」，英超「收咧」後似乎有所進展，多蒙特拒絕曼聯數次報價後，德國傳媒指曼聯將分期付款，支付辛祖的高昂轉會費，當年巴塞買入奧士文尼迪比利亦使用類似的方法。

辛祖隨時離隊多蒙特有「Plan B」 熱刺瞄準屈福特隊長

多蒙特與曼聯周旋已久，如今終有推進，《天空體育》透露辛祖的交易已進入最後階段，該名英格蘭新星即將在個人合約上與曼聯達成共識，將簽下一紙5年的合約。英國《太陽報》則表示辛祖與曼聯的合約為「4+1」，最後一年曼聯可選擇延長與否，更指此子周薪高達22萬英鎊，並穿起極具代表性的7號球衣。

查頓辛祖與曼聯的交易終有進展，有望成為曼聯新7號仔。（資料圖片／Getty Images）

曼聯近代7號球衣主人：

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曼聯國米傾掂數 紅魔免費放走山齊士

曼聯上任「7號仔」阿歷斯山齊士，被外借至國際米蘭恍如重生，意甲重開後交出3個入球及7個助攻，協助國米以聯賽亞軍衝線。山齊士能否留效國米，該名智利球星的高薪左右他的前途，意大利體育記者Fabrizio Romano在社交網站上透露，國米與曼聯即將達成共識，國米將買斷「山神」並簽約3年，未知薪酬能否與曼聯的50萬鎊周薪相符。

意大利《天空體育》指曼聯原先開價1500萬歐元，但國米願意接收「山神」，使紅魔鬼可騰出空間簽入新球員，故此不介意免費放走山齊士。

山齊士留效國際米蘭有轉機，來季大有機會繼續與盧卡古合作。（資料圖片／Getty Images）

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：

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