【德甲】新球季首輪即演兩場大戰　拜仁主帥認利物浦目標欲投英超

德甲今日（7日）公布2020/21球季賽程，新球季揭幕首輪，即會上演兩場傳統大戰。 衛冕的拜仁慕尼黑明日（8日）深夜需在歐聯16強次回合主場迎戰車路士，大戰之前，主帥菲力克（Hansi Flick）坦承與利物浦傳「緋聞」的中場堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）希望離隊。

2020/21德甲球季將於9月18日展開，首輪賽事即有兩場傳統大戰，先有衛冕的拜仁慕尼尼黑主場對史浩克04，再有「普魯士打吡」，由多蒙特主場迎戰慕遜加柏。至於德國超級盃則暫定在9月25日舉行，具體比賽日期及時間將在8月17日公布。

拜仁慕尼黑大軍備戰歐聯16強次回合賽事。（Getty Images）

已連續8次奪得德甲冠軍的拜仁慕尼黑，正積極備戰今周復賽的歐聯，這支德國班霸將挾3個作客入球優勢進入16強次回合，在主場迎戰車路士。賽前記招上，主帥菲力克談及近月與利物浦扯上關係的堤亞高艾簡達拿。

菲力克認艾簡達拿欲離隊：他想去英超

已在拜仁效力7年的艾簡達拿每季都有盃落袋，早前傳出只餘1年合約的他不願續約、希望尋求新挑戰，這名29歲西班牙中場曾盛傳將獲利物浦羅致，然而紅軍主帥高普三番四次強調球會在今個轉會窗缺乏財力作星級收購，傳聞亦歸於平靜。如高普所言，利物浦今季的確暫未有大動作，只得今日向降班球隊諾域治左閘查馬李維士（Jamal Lewis）出價1000萬英鎊後被拒。

菲力克今日所言卻令艾簡達拿與紅軍的傳聞死灰復燃，他坦言明白此子為何希望轉會：「堤亞高在西班牙踢過巴塞隆拿、在德甲踢的是拜仁慕尼黑，若現在的他想去英超，我完全明白」。

艾簡達拿（右）和利物浦舊部菲臘比古天奴（左）都盛傳會轉會英超。（Getty Images）

「但那會非常可惜，艾簡達拿在球隊中的作用非常獨特。作為主教練，我當然希望他未來幾季都能留效，但人生就是這樣，世界會如常轉動」。菲力克已明示艾簡達拿很大機會離隊、更希望轉投英超球會，近月與艾簡達拿拉上關係的英超球會，亦只有應季冠軍利物浦。

紅軍在轉會市場雖然並不急進，但他們在艾簡達拿的轉會上不乏對手，近日傳出巴黎聖日耳門願出價3000萬歐元，將艾簡達拿帶到王子公園球場，據德甲《踢球者》報道，若利物浦要簽得艾簡達拿，亦需變賣球員籌集資金，紅軍近日已將中堅洛夫雲以1100萬鎊售予俄超班霸辛尼特。

艾簡達拿為巴塞隆拿青訓產品，無論在母會或轉會到拜仁慕尼黑後，均已贏盡錦標。（Getty Images）

【今夏已落實轉會】