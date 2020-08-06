【足球轉會】山齊士免費投國米　曼聯終可止蝕　慳埋夠買多個般奴

隨阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）免費轉投國際米蘭，曼聯為期兩年的「山神之亂」總算告一段落。 埋單計數，紅魔鬼為「山神」付出接近9000萬英鎊，即使未能收回任何轉會費，及早斷纜絕對是明智之舉。

曼聯在2018年1月以米希達利恩加上3000萬英鎊的「筍價」，換入為阿仙奴單天保至尊的山齊士。紅魔鬼如獲至寶，向「山神」開出極優厚條件：英國《太陽報》指出他的周薪高達50.5萬英鎊，《每日郵報》更指他的周薪達到56萬英鎊，當中包括底薪30萬英鎊、肖像權10萬英鎊、每場出場費7.5萬英鎊等，另加每年110萬英鎊獎金。

為曼聯埋單計數，即使按照較保守的50.5萬英鎊周薪計算，紅魔鬼為山齊士付出79個星期人工，合共3990萬英鎊；此外2019年8月起外借國際米蘭，對方只願意付出「山神」部分人工，紅魔鬼每周仍要為他支付39.5萬英鎊周薪，49個星期下來也要1936萬英鎊。

換言之，單是人工已需要5926萬英鎊，加上轉會費3000萬英鎊，曼聯在山齊士身上付出的總數高達8926萬英鎊。

山齊士在曼聯的惡夢，總算告一段落。（Getty Images）

【今夏已落實轉會】

+ 13 + 12 + 11

每個英超入球近2000萬英鎊

山齊士加盟曼聯之際，正值「後費Sir年代」的低潮，難以吸引頂級球星加盟。球會和球迷都對他成為紅魔鬼一員寄予厚望，可惜很快變成失望。

一方面傷患大大影響他的表現，加上盛傳原本在隊中領取最高人工的球星如保羅普巴、盧卡古和迪基亞等不滿「山神」獨享高薪，有意無意加以排擠，在阿仙奴曾經呼風喚雨的「山神」，在曼徹斯特消失無蹤。

他為曼聯共45次上陣入5球助攻9次，如果只計算英超的話，甚至只得32次上陣3入球6助攻。對比他為阿仙奴在英超122次上陣攻入60球助攻27次的極高效表現，簡直判若兩人。將他的人工換算，相當於曼聯為他每個英超入球付出近2000萬英鎊。

加盟國米人工大縮水

去年夏天外借國米，31歲的山齊士能夠與曼聯戰友盧卡古再續前緣，一步步走出低潮。主帥干地對他甚為欣賞，惟人工方面一直成為正式加盟的最大障礙。

或許實在不想重溫在曼聯的惡夢，或許是受到意大利的愜意生活和國米的打動，山齊士最終願意讓步大幅減薪投國米。據報國米待他不薄，3年合約周薪接近他在曼聯底薪的30萬英鎊水平，只是由於意大利稅率較重，除稅後他的人工只剩下13萬英鎊。

事實上「山神」跟曼聯合約原本到2022年才屆滿，如果他以皇馬翼鋒加里夫巴利或阿仙奴中場奧斯爾為「榜樣」，繼續留在曼聯，這兩年人工以周薪50.5萬英鎊計算，共達到5252萬英鎊。今年1月加盟立即成為隊中新核心的波基斯費南迪斯， 轉會費也只是4700萬英鎊， 山齊士自願離隊省下來的人工足以買多個「般奴」回來，因此即使未能收回轉會費仍是除笨有精了。

曼聯近代7號球衣主人：