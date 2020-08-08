【游泳】何詩蓓疫情中游出個人最佳　測試賽成績超越亞洲紀錄

新冠肺炎疫情令全球體壇難以如常運作，香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）未能繼續在美國訓練，暫時回港，但疫情無阻她的表現，她今早在體院館內測試賽造出破200米自由泳亞洲紀錄的時間。

香港體育學院在疫情下實行「封閉式訓練」，大部份精英運動員長時間留在館內集訓。久未有賽事下，泳隊今早舉行館內測試賽。

實力超班的何詩蓓在其強項女子200米自由泳造出1分54.44秒，不單突破她在去年長池世錦賽造出的個人最佳時間兼香港紀錄（1分54.98秒），更比日本泳手池江璃花子保持的亞洲紀錄1分54.85秒，還快了0.41秒，亦超越美國泳手莉迪姬的1分54.59秒，暫時成為2020年世界最佳女子200自時間。

當然，測試賽不是正式賽事，紀錄不會獲得認可。儘管如此，Siobhan在疫情的困境中仍能有此表現，可敬之餘，也更令人期待這位世界級女飛魚未來的表現。

何詩蓓早已晉身世界級泳手的行列。（資料圖片／楊宇翹攝）

現年22歲的何詩蓓，在2016年里約奧運已曾代表香港出賽，並在200自游入準決賽，她在美國升學、受訓後表現不斷上揚，去年長池世界錦標賽，她更在200自獲第4名、距離獎牌亦不過0.2秒之差，其後又獲邀參加頂尖泳手雲集的「國際游泳聯賽」，在200自造出短池的2019年最快時間，無論實力及地位都足證已是世界頂尖泳手之一。Siobhan去年在世錦賽，已一口氣奪下兩項個人資格、又協助港隊獲得兩項接力賽資格，她亦獲看好在延期至2021年的東京奧運爭奪獎牌。

香港已獲得的東京奧運資格一覽：